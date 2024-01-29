https://sputniknews.com.tr/20240129/kabatas-bagcilar-tramvay-hattinda-bazi-duraklarda-seferler-iptal-1080166607.html

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bazı duraklarda seferler iptal

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bazı duraklarda seferler iptal

Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattında teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T17:54+0300

2024-01-29T17:54+0300

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türkiye

metro istanbul

tramvay

istanbul

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama meydana geldi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulun-yeni-metro-hatti-acildi-gayrettepe-istanbul-havalimani-arasi-30-dakika-1080161950.html

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