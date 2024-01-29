İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı bilinmeyen bir nedenle havalimanına geri döndü

© AA Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi © AA

Ayrıntılar geliyor

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan TK2408 sefer sayılı TC-JHK tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle İstanbul Havalimanı'na geri döndü.