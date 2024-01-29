https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbuldan-kalkan-yolcu-ucagi-bilinmeyen-bir-nedenle-havalimanina-geri-dondu-1080149807.html
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı bilinmeyen bir nedenle havalimanına geri döndü
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı bilinmeyen bir nedenle havalimanına geri döndü
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan TK2408 sefer sayılı TC-JHK tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, henüz bilinmeyen bir... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T11:30+0300
2024-01-29T11:30+0300
2024-01-29T11:33+0300
yaşam
uçak
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https://sputniknews.com.tr/20240129/nasa-astronotu-uzayli-benzeri-bir-sey-gorerek-dunyayi-aradi-1080147751.html
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uçak, thy
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı bilinmeyen bir nedenle havalimanına geri döndü
11:30 29.01.2024 (güncellendi: 11:33 29.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Antalya uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan TK2408 sefer sayılı TC-JHK tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle İstanbul Havalimanı'na geri döndü.