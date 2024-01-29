https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulda-tramvay-kazasi-1080152041.html

İstanbul'da tramvay kazası

İstanbul'da tramvay kazası

İstanbul Güngören'de sabah saatlerinde ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T11:48+0300

2024-01-29T11:48+0300

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türkiye

tramvay

kaza

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Kaza, Bağcılar - Kabataş T1 Tramvay Hattı Güngören durağında meydana geldi. İddiaya göre, ray değişimi sırasında iki tramvay birbiri ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre tramvay seferleri kaza kaldırılana kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında gerçekleştirildi. Kaza yapan tramvayların kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

https://sputniknews.com.tr/20231028/kabatas-bagcilar-tramvay-hatti-arizalandi-yolcular-inip-yurumek-zorunda-kaldi-1076810909.html

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tramvay, kaza