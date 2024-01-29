https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulda-tramvay-kazasi-1080152041.html
İstanbul'da tramvay kazası
İstanbul'da tramvay kazası
İstanbul Güngören'de sabah saatlerinde ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T11:48+0300
2024-01-29T11:48+0300
2024-01-29T12:41+0300
türkiye
tramvay
kaza
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Kaza, Bağcılar - Kabataş T1 Tramvay Hattı Güngören durağında meydana geldi. İddiaya göre, ray değişimi sırasında iki tramvay birbiri ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre tramvay seferleri kaza kaldırılana kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında gerçekleştirildi. Kaza yapan tramvayların kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
https://sputniknews.com.tr/20231028/kabatas-bagcilar-tramvay-hatti-arizalandi-yolcular-inip-yurumek-zorunda-kaldi-1076810909.html
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tramvay, kaza
İstanbul'da tramvay kazası
11:48 29.01.2024 (güncellendi: 12:41 29.01.2024)
İstanbul Güngören'de sabah saatlerinde ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.
Kaza, Bağcılar - Kabataş T1 Tramvay Hattı Güngören durağında meydana geldi.
İddiaya göre, ray değişimi sırasında iki tramvay birbiri ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre tramvay seferleri kaza kaldırılana kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında gerçekleştirildi. Kaza yapan tramvayların kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.