https://sputniknews.com.tr/20231028/kabatas-bagcilar-tramvay-hatti-arizalandi-yolcular-inip-yurumek-zorunda-kaldi-1076810909.html
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı arızalandı: Yolcular inip yürümek zorunda kaldı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı arızalandı: Yolcular inip yürümek zorunda kaldı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda raylarda meydana gelen arıza nedeniyle yolcular Yusufpaşa durağında inerek diğer istasyonlara doğru yürüdü. 1 saatlik... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T11:34+0300
2023-10-28T11:34+0300
2023-10-28T11:34+0300
video
tramvay
arıza
kabataş-bağcılar tramvay hattı
yusufpaşa durağı
yaşam
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saat 09.30 sıralarında tramvay raylarında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Kabataş yönüne giden yolcular Yusufpaşa durağında indirildi. Güzergah üzerinde İETT otobüsleri ile ek seferler yapılırken, bazı yolcular Beyazıt durağına kadar yürüdü.Ekipler tarafından raylarda yapılan 1 saatlik çalışmaların ardından seferler normale döndü.
yusufpaşa durağı
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı arızalandı
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı arızalandı
2023-10-28T11:34+0300
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video, tramvay, arıza, kabataş-bağcılar tramvay hattı, yusufpaşa durağı, видео
video, tramvay, arıza, kabataş-bağcılar tramvay hattı, yusufpaşa durağı, видео
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı arızalandı: Yolcular inip yürümek zorunda kaldı
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda raylarda meydana gelen arıza nedeniyle yolcular Yusufpaşa durağında inerek diğer istasyonlara doğru yürüdü. 1 saatlik çalışmanın ardından seferler normale döndü.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saat 09.30 sıralarında tramvay raylarında teknik bir arıza meydana geldi.
Arıza nedeniyle Kabataş yönüne giden yolcular Yusufpaşa durağında indirildi.
Güzergah üzerinde İETT otobüsleri ile ek seferler yapılırken, bazı yolcular Beyazıt durağına kadar yürüdü.
Ekipler tarafından raylarda yapılan 1 saatlik çalışmaların ardından seferler normale döndü.