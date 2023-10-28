https://sputniknews.com.tr/20231028/kabatas-bagcilar-tramvay-hatti-arizalandi-yolcular-inip-yurumek-zorunda-kaldi-1076810909.html

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı arızalandı: Yolcular inip yürümek zorunda kaldı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı arızalandı: Yolcular inip yürümek zorunda kaldı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda raylarda meydana gelen arıza nedeniyle yolcular Yusufpaşa durağında inerek diğer istasyonlara doğru yürüdü. 1 saatlik... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T11:34+0300

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video

tramvay

arıza

kabataş-bağcılar tramvay hattı

yusufpaşa durağı

yaşam

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saat 09.30 sıralarında tramvay raylarında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Kabataş yönüne giden yolcular Yusufpaşa durağında indirildi. Güzergah üzerinde İETT otobüsleri ile ek seferler yapılırken, bazı yolcular Beyazıt durağına kadar yürüdü.Ekipler tarafından raylarda yapılan 1 saatlik çalışmaların ardından seferler normale döndü.

yusufpaşa durağı

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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı arızalandı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı arızalandı 2023-10-28T11:34+0300 true PT0M38S

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video, tramvay, arıza, kabataş-bağcılar tramvay hattı, yusufpaşa durağı, видео