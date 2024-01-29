https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulda-beklenen-kar-yagisi-basladi-1080151273.html
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
istanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T11:45+0300
2024-01-29T11:45+0300
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kar yağışı
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İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürürken Arnavutköy'de de kar yağışı başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulda-kar-yagisi-basladi-akom-ve-meteorolojiden-aciklama-geldi-bugun-devam-edecek-mi-1080140549.html
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istanbul, kar, kar yağışı
istanbul, kar, kar yağışı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
11:45 29.01.2024 (güncellendi: 13:15 29.01.2024)
istanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri beyaza büründü. Kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde de etkisini gösteriyor.
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürürken Arnavutköy'de de kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.