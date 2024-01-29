https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulda-beklenen-kar-yagisi-basladi-1080151273.html

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

istanbul’da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Fatih, Arnavutköy, Çatalca ve Silivri... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T11:45+0300

2024-01-29T11:45+0300

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türkiye

istanbul

kar

kar yağışı

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İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürürken Arnavutköy'de de kar yağışı başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbulda-kar-yagisi-basladi-akom-ve-meteorolojiden-aciklama-geldi-bugun-devam-edecek-mi-1080140549.html

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istanbul, kar, kar yağışı