https://sputniknews.com.tr/20240129/hong-kong-ucagi-kabindeki-tuhaf-koku-nedeniyle-geri-donmek-zorunda-kaldi-1080158306.html

Hong Kong uçağı, kabindeki 'tuhaf koku' nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı

Hong Kong uçağı, kabindeki 'tuhaf koku' nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı

Hong Kong merkezli Cathay Pacific Hava Yollarına ait uçak, Malezya'nın Penang eyaleti seferi sırasında kabindeki 'tuhaf koku' nedeniyle geri döndü. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T14:38+0300

2024-01-29T14:38+0300

2024-01-29T14:39+0300

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uçak seferi

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South China Morning Post'un haberine göre, Cathay Pacific Hava Yollarına ait uçak, Hong Kong-Penang seferi için kalktıktan kısa süre sonra kabindeki "tuhaf koku" nedeniyle Hong Kong'daki havalimanına geri döndü.Şirketin yaptığı açıklamada, standart prosedür gereği tedbir amaçlı böyle bir karar alındığı aktarıldı.Uçak yapılan incelemenin ardından seferine devam ederken, söz konusu kokunun kaynağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbuldan-kalkan-yolcu-ucagi-bilinmeyen-bir-nedenle-havalimanina-geri-dondu-1080149807.html

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hong kong, uçak, uçak seferi