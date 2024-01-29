https://sputniknews.com.tr/20240129/hong-kong-ucagi-kabindeki-tuhaf-koku-nedeniyle-geri-donmek-zorunda-kaldi-1080158306.html
Hong Kong uçağı, kabindeki 'tuhaf koku' nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı
Hong Kong uçağı, kabindeki 'tuhaf koku' nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı
Hong Kong merkezli Cathay Pacific Hava Yollarına ait uçak, Malezya'nın Penang eyaleti seferi sırasında kabindeki 'tuhaf koku' nedeniyle geri döndü. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T14:38+0300
2024-01-29T14:38+0300
2024-01-29T14:39+0300
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uçak seferi
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South China Morning Post'un haberine göre, Cathay Pacific Hava Yollarına ait uçak, Hong Kong-Penang seferi için kalktıktan kısa süre sonra kabindeki "tuhaf koku" nedeniyle Hong Kong'daki havalimanına geri döndü.Şirketin yaptığı açıklamada, standart prosedür gereği tedbir amaçlı böyle bir karar alındığı aktarıldı.Uçak yapılan incelemenin ardından seferine devam ederken, söz konusu kokunun kaynağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/istanbuldan-kalkan-yolcu-ucagi-bilinmeyen-bir-nedenle-havalimanina-geri-dondu-1080149807.html
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hong kong, uçak, uçak seferi
hong kong, uçak, uçak seferi
Hong Kong uçağı, kabindeki 'tuhaf koku' nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı
14:38 29.01.2024 (güncellendi: 14:39 29.01.2024)
Hong Kong merkezli Cathay Pacific Hava Yollarına ait uçak, Malezya'nın Penang eyaleti seferi sırasında kabindeki 'tuhaf koku' nedeniyle geri döndü.
South China Morning Post'un haberine göre, Cathay Pacific Hava Yollarına ait uçak, Hong Kong-Penang seferi için kalktıktan kısa süre sonra kabindeki "tuhaf koku" nedeniyle Hong Kong'daki havalimanına geri döndü.
Şirketin yaptığı açıklamada, standart prosedür gereği tedbir amaçlı böyle bir karar alındığı aktarıldı.
Uçak yapılan incelemenin ardından seferine devam ederken, söz konusu kokunun kaynağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.