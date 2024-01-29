https://sputniknews.com.tr/20240129/ev-almak-isteyenler-dikkat-konutta-kademeli-satis-modeli-basladi-sistem-nasil-isliyor-1080142144.html

Ev almak isteyenler dikkat: Konutta ‘kademeli satış’ modeli başladı, sistem nasıl işliyor?

Ev almak isteyenler dikkat: Konutta ‘kademeli satış’ modeli başladı, sistem nasıl işliyor?

Son dönemde konut fiyatlarındaki artışla birlikte ev sahibi olmak bir hayli zorlaşmıştı. Tek seferde ev alamayanlar için kademeli satış uygulaması modeli... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T08:52+0300

2024-01-29T08:52+0300

2024-01-29T08:59+0300

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Konut almak isteyenler için kademeli sistemde önce arsa satın alınıyor, ardından inşaat maliyeti de ödenerek ev sahibi olunuyor. Şirketler konut bedeli için önce ‘arsa’ sonra ‘inşaat maliyeti’ şeklinde ikiye ayırarak ödeme almaya başladı.Peki konutta kademeli satış uygulaması nasıl işliyor? Burada avantaj ne? Konuyla ilgili detayları anlatan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:Bir şirket 'aşamalı konut sahibi olma sistemini' kurdu. Bu modelde önce konutun arsa payı alınıyor, sonra inşaat maliyeti de ödenerek iki aşamada ev sahibi olunuyor. İlk örnek proje Başakşehir, sonra da Ispartakule’de yer aldı. Geçen aylarda Ispartakule’de arsa payları 890 bin TL’den başlayan fiyatlarla satıldı. Proje ilgi görünce aynı model Pendik’e de taşındı. Pendik projesinde 2+1 dairenin arsa payı 1 milyon 550 bin TL’den başlayan fiyatla satışa çıktı.Bir başka şirket de, iki yılda 10 projede 20 milyar liralık yatırım yapacağını açıkladı. Şirketin gündemindeki projelerden biri de erişilebilir fiyatlı konut üretmek. Bu amaçla konut bedelinin önce ‘arsa’, sonra ‘inşaat maliyeti’ şeklinde iki aşamada alınması planlanıyor.Öte yandan bu yıl gayrimenkulde yeni enstrümanların devreye girmesiyle küçük yatırımcılar için yeni modellerin ortaya çıkması bekleniyor.Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre; Sermaye Piyasası Kurulu, (SPK) ‘Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları’ için hazırlıklarını tamamladı. Gayrimenkul Yatırım Fonları’ndan sonra proje fonlarının da ilgi göreceği öngörülüyor. Bu modelle şirketler fon üzerinden sağladığı finansmanla yatırım yapacak. Böylece örneğin 10 milyon liraya ev alamayan tüketici küçük birikimleriyle milyarlık projelere ortak olacak.Konutta ‘kademeli satış’ modeli ne demek, nasıl işliyor?Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kademeli satışa dair detayarı anlatarak şunları aktardı:'Ödeyemeyen satıldıktan sonra parasını alıyor'"Kişiler eğer inşaat maliyetini ödeyemeyecek olurlar ise başta belirlenen oran üzerinden daire inşaatı tamamlanarak satıldıktan sonra paylarını alabiliyorlar" diyen uzman, sözlerine şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20240111/ev-alacaklar-dikkat-dusuk-faizli-kredi-geliyor-kampanyanin-sartlari-ne-olacak-1079523839.html

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