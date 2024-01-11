https://sputniknews.com.tr/20240111/ev-alacaklar-dikkat-dusuk-faizli-kredi-geliyor-kampanyanin-sartlari-ne-olacak-1079523839.html

Ev alacaklar dikkat: Düşük faizli kredi geliyor, kampanyanın şartları ne olacak?

Ev alacaklar dikkat: Düşük faizli kredi geliyor, kampanyanın şartları ne olacak?

Yeni gelecek olan konut kredisi kampanyasında detaylar merak ediliyor. Peki uygulama ne zaman hayata geçirilecek? Faiz oranı ne olacak? Kimler... 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T09:10+0300

2024-01-11T09:10+0300

2024-01-11T09:10+0300

ekonomi

ev

ev sahibi

satılık ev

ev sahipliği

kredi

faiz

düşük faiz politikası

kampanya

düzenleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074464013_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1427d4a5ea3465ca9f1f0657a22f7456.jpg

İlk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi başvurusu gündemde. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: 'Konut satışları ciddi bir düşüş gösterdi''Kredi hacmi düşmeye devam ediyor'"İpotekli satışlarda yoğun düşüş inşaat sektöründe konut üretimi yapacak müteahhitleri de oldukça etkiliyor" diyen Özelmacıklı:Düşük faizli kredi kampanyasında oran ne olacak?Yeni dönem içerisinde sürdürülebilir bir mortgage sistemine ihtiyaç olduğunu ifade eden uzman, "Faiz oranları şu anda özel bankalarda aylık olarak 2.85 seviyelerinde. Bu yıllık ve kümülatifte ciddi bir karşılığa denk geliyor. Bu rakamlar üzerinden tüketicilerin uzun vadeli borçlanması pek mümkün gözükmüyor. Beklenen oranlar aylık yüzde 1.50 seviyelerinde, belki vade 120 ay yerine daha uzun vade de olabilir" dedi ve ekledi:Düşük faizli ev kredisi şartları ne olacak?

https://sputniknews.com.tr/20240111/ak-partiden-emeklilere-ek-zam-aciklamasi-maaslar-ne-zaman-belli-olacak-1079522407.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

düşük faizli ev kredisi şartları, 2.el konut kredisi hesaplama, ev kredisi hesaplama, ev kredisi oranları, ev kredisi şartları, ev kredisi haberleri, düşük faizli konut kredisi şartları, 1.20 konut kredisi son dakika, cumhurbaşkanı konut kredi açıklaması son dakika, konut kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları 2024