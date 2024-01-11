https://sputniknews.com.tr/20240111/ev-alacaklar-dikkat-dusuk-faizli-kredi-geliyor-kampanyanin-sartlari-ne-olacak-1079523839.html
Ev alacaklar dikkat: Düşük faizli kredi geliyor, kampanyanın şartları ne olacak?
Ev alacaklar dikkat: Düşük faizli kredi geliyor, kampanyanın şartları ne olacak?
Yeni gelecek olan konut kredisi kampanyasında detaylar merak ediliyor. Peki uygulama ne zaman hayata geçirilecek? Faiz oranı ne olacak? Kimler... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T09:10+0300
2024-01-11T09:10+0300
2024-01-11T09:10+0300
ekonomi
ev
ev sahibi
satılık ev
ev sahipliği
kredi
faiz
düşük faiz politikası
kampanya
düzenleme
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İlk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi başvurusu gündemde. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: 'Konut satışları ciddi bir düşüş gösterdi''Kredi hacmi düşmeye devam ediyor'"İpotekli satışlarda yoğun düşüş inşaat sektöründe konut üretimi yapacak müteahhitleri de oldukça etkiliyor" diyen Özelmacıklı:Düşük faizli kredi kampanyasında oran ne olacak?Yeni dönem içerisinde sürdürülebilir bir mortgage sistemine ihtiyaç olduğunu ifade eden uzman, "Faiz oranları şu anda özel bankalarda aylık olarak 2.85 seviyelerinde. Bu yıllık ve kümülatifte ciddi bir karşılığa denk geliyor. Bu rakamlar üzerinden tüketicilerin uzun vadeli borçlanması pek mümkün gözükmüyor. Beklenen oranlar aylık yüzde 1.50 seviyelerinde, belki vade 120 ay yerine daha uzun vade de olabilir" dedi ve ekledi:Düşük faizli ev kredisi şartları ne olacak?
https://sputniknews.com.tr/20240111/ak-partiden-emeklilere-ek-zam-aciklamasi-maaslar-ne-zaman-belli-olacak-1079522407.html
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Ev alacaklar dikkat: Düşük faizli kredi geliyor, kampanyanın şartları ne olacak?
Yeni gelecek olan konut kredisi kampanyasında detaylar merak ediliyor. Peki uygulama ne zaman hayata geçirilecek? Faiz oranı ne olacak? Kimler yararlanabilecek?
İlk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi başvurusu gündemde. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
'Konut satışları ciddi bir düşüş gösterdi'
“Geçen yıl ağustos ayında ilk defa konut alacaklar için düşük faizli kredi desteğinden söz edilmişti. Hükümet kanadında özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafında bu kampanyanın destekleneceğini çok fazla görmedik. Aslında şu anki genel piyasaya baktığımızda konut satışları ciddi bir düşüş gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarının yüzde 15 seviyesinde azaldığını söyleyebiliyoruz. Bunun en etkili unsurlarından bir tanesi toplam konut satışları içerisinde yüzde 5’e kadar gerileyen ipotekli satışlar diyebiliriz."
'Kredi hacmi düşmeye devam ediyor'
"İpotekli satışlarda yoğun düşüş inşaat sektöründe konut üretimi yapacak müteahhitleri de oldukça etkiliyor" diyen Özelmacıklı:
"Birçok müteahhit ya yeni projelerini durdurmuş durumda ya da bu kapsamda aslında mevcut projeleri inşa ediyorlarsa da üretim kısmını yavaşlattılar diyebiliriz. Bu düşüşün önemli etkilerinden biri olarak inşaat üreticilerinin bir şekilde desteklenecek paketlerinin devamının sağlanması önemli bir ihtiyaç gibi duruyor. Kredilerin de önemli oranda daraltıldığını görüyoruz. BDDK tarafından açıklanan haftalık raporlarda konut kredi hacmi ciddi anlamda düşmeye devam ediyor. 438 milyar TL seviyesine kadar geriledi. Mevduat faizlerinin mevcutta yukarı yönünün devam etmesi kişilerin gayrimenkul yatırımı tercihlerini etkiliyor. Bir yandan da barınma önemli bir kriz olarak karşımıza çıkıyor. Kiralık ve satılık daire arzının piyasada yeterince üretilemediği zaman bunun piyasada fiyatlarda yukarı yönlü etkilerini geçtiğimiz dönemlerde gördük."
Düşük faizli kredi kampanyasında oran ne olacak?
Yeni dönem içerisinde sürdürülebilir bir mortgage sistemine ihtiyaç olduğunu ifade eden uzman, "Faiz oranları şu anda özel bankalarda aylık olarak 2.85 seviyelerinde. Bu yıllık ve kümülatifte ciddi bir karşılığa denk geliyor. Bu rakamlar üzerinden tüketicilerin uzun vadeli borçlanması pek mümkün gözükmüyor. Beklenen oranlar aylık yüzde 1.50 seviyelerinde, belki vade 120 ay yerine daha uzun vade de olabilir" dedi ve ekledi:
Düşük faizli ev kredisi şartları ne olacak?
"İlk etapta üretimi desteklemek adına ilk kez ev alacak kişiler için bazı kriterlerle evlere kredi tahsisi açılabilir. Kredilerin olumsuz yönde kullandırılmaması amacıyla ek kriterler getirilebilir. Kişinin kendisi ve çocukları adına bir taşınmazının olmaması, belli bir süredir o ilde ikamet ediyor olması, aldığı konutu kiraya vermeyip o konutta oturma ile ilgili zorunluluklar getirilmesi gibi farklı başlıklarda düzenlemeler yapılabilir. Düşük faizli kredi paketi eğer sınırlı kullandırılırsa zaten konut fiyatlarının aşırı yükselmesine sebebiyet vermez, kullanım kısmı genişledikçe bu noktada rakamlar artabilir. Özellikle ikinci eve getirilen kredi kısıtlamaları nedeniyle konut satışlarının gittikçe zorlandığı bir piyasadayız diyebiliriz."