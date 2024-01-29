https://sputniknews.com.tr/20240129/eski-nato-baskomutani-stavridis-rusya-ukrayna-muzakereleri-abd-secimlerinden-sonra-yapilabilir-1080139438.html
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Rusya-Ukrayna müzakereleri ABD seçimlerinden sonra yapılabilir
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Rusya-Ukrayna müzakereleri ABD seçimlerinden sonra yapılabilir
Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı ABD'li amiral James Stavridis, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin ABD’deki başkanlık seçimlerinden sonra... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T00:48+0300
2024-01-29T00:48+0300
2024-01-29T00:48+0300
james stavridis
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Eski NATO Başkomutanı Stavridis, ABD’de yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından bu yılsonuna doğru Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakereleri için imkan gördüğünü söyledi.Hill gazetesinin ifadelerini alıntıladığı Stavridis, “Yılsonuna doğru, muhtemelen Amerikan (başkanlık) seçimlerinden sonra önümüzde müzakere etmek için pencere açılacağına inanıyorum” diye konuştu.İki komşu ülke arasındaki çatışmanın ‘Kore Savaşı senaryosuna göre’ sona ereceğini dile getiren Stavridis, bunun Rusya’nın büyük bir olasılıkla Ukrayna'nın bazı bölgelerinin, ayrıca Kırım’ın kontrolünü elinde tutacağı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.Stavridis, “Aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya gireceğini de öngörüyorum. Bana göre bu yıl bu konudaki anlaşmanın ana hatları muhtemelen netleşecek” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-rusya-ile-esir-takasina-devam-etmeye-haziriz-1080048124.html
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james stavridis, ukrayna krizi, rusya, ukrayna
james stavridis, ukrayna krizi, rusya, ukrayna
Eski NATO Başkomutanı Stavridis: Rusya-Ukrayna müzakereleri ABD seçimlerinden sonra yapılabilir
Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı ABD'li amiral James Stavridis, Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin ABD’deki başkanlık seçimlerinden sonra yılsonuna doğru yapılabileceğini öngördü.
Eski NATO Başkomutanı Stavridis, ABD’de yapılacak başkanlık seçimlerinin ardından bu yılsonuna doğru Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakereleri için imkan gördüğünü söyledi.
Hill gazetesinin ifadelerini alıntıladığı Stavridis, “Yılsonuna doğru, muhtemelen Amerikan (başkanlık) seçimlerinden sonra önümüzde müzakere etmek için pencere açılacağına inanıyorum” diye konuştu.
İki komşu ülke arasındaki çatışmanın ‘Kore Savaşı senaryosuna göre’ sona ereceğini dile getiren Stavridis, bunun Rusya’nın büyük bir olasılıkla Ukrayna'nın bazı bölgelerinin, ayrıca Kırım’ın kontrolünü elinde tutacağı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.
Stavridis, “Aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya gireceğini de öngörüyorum. Bana göre bu yıl bu konudaki anlaşmanın ana hatları muhtemelen netleşecek” ifadelerini kullandı.