https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-rusya-ile-esir-takasina-devam-etmeye-haziriz-1080048124.html

Ukrayna: Rusya ile esir takasına devam etmeye hazırız

Ukrayna: Rusya ile esir takasına devam etmeye hazırız

Esir takası kapsamında Ukraynalı esirleri ülkelerine ulaştıran İl-76 uçağını düşüren Ukrayna'dan, 'Rusya ile esir takasına devam etmeye hazırız' açıklaması... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T21:50+0300

2024-01-25T21:50+0300

2024-01-25T22:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

il-76

il-76

esir

esir takası

andrey yusov

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Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Rada televizyonuna demecinde Ukrayna'nın Rusya ile esir takasını sürdürmeye hazır olduğunu ve bu süreçle ilgilendiğini belirtti.İlgili soruyu yanıtlayan Yusov, “Bu takasların devam etmesi için, ne kadar zor olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bu iki tarafın da yer alması gereken bir süreç. Ukrayna, savunucularını geri getirmek istiyor. Biz Rus esirleri iade edebiliriz ve bunu yapacağız” diye konuştu.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Ukrayna ile yeni savaş esiri takası ihtimaliyle ilgili açıklamasında ülkesinin esir Rus askerlerini bırakmayacağını vurgularken, bu nedenle gerektiğinde ‘şeytanla bile’ masaya oturacağının altını çizmişti.Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü 65 Ukraynalı esir dahil olmak üzere 74 kişinin içinde bulunduğu Rus İl-76 uçağının Ukrayna tarafından füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.Açıklamada, uçakta 6 kişilik mürettebat, esir takası için gönderilen 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus subayın bulunduğu, düşen uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-medyasi-zelenskiy-kendi-dogum-gununu-kutlama-etkinliklerini-yasakladi-1080037245.html

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ukrayna, ukrayna krizi, il-76, il-76, esir, esir takası, andrey yusov