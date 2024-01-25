Ukrayna: Rusya ile esir takasına devam etmeye hazırız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İstanbul'un su yönetiminin bilgi işlem altyapısı ve tasarruf çalışmalarında yapay zekanın rolü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
MARTI CEO’su Öktem: '3 bin 200 plaka sahibinin rantı için sistem kilitleniyor'
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsveç’in üyeliği karşılığında istediğimizin üçte birini alabildik. F-16 alımının garantisi yok’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kur krizi en çok sağlık sektörünü vurdu
12:05
84 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
13:33
4 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
13:55
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Merkez Bankası Başkanı tartışması
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
18:14
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-rusya-ile-esir-takasina-devam-etmeye-haziriz-1080048124.html
Ukrayna: Rusya ile esir takasına devam etmeye hazırız
Ukrayna: Rusya ile esir takasına devam etmeye hazırız
Esir takası kapsamında Ukraynalı esirleri ülkelerine ulaştıran İl-76 uçağını düşüren Ukrayna'dan, 'Rusya ile esir takasına devam etmeye hazırız' açıklaması... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T21:50+0300
2024-01-25T22:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
il-76
il-76
esir
esir takası
andrey yusov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_0:45:3068:1771_1920x0_80_0_0_14029d76851707ee0f17135dc346f91f.jpg
Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Rada televizyonuna demecinde Ukrayna'nın Rusya ile esir takasını sürdürmeye hazır olduğunu ve bu süreçle ilgilendiğini belirtti.İlgili soruyu yanıtlayan Yusov, “Bu takasların devam etmesi için, ne kadar zor olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bu iki tarafın da yer alması gereken bir süreç. Ukrayna, savunucularını geri getirmek istiyor. Biz Rus esirleri iade edebiliriz ve bunu yapacağız” diye konuştu.Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Ukrayna ile yeni savaş esiri takası ihtimaliyle ilgili açıklamasında ülkesinin esir Rus askerlerini bırakmayacağını vurgularken, bu nedenle gerektiğinde ‘şeytanla bile’ masaya oturacağının altını çizmişti.Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü 65 Ukraynalı esir dahil olmak üzere 74 kişinin içinde bulunduğu Rus İl-76 uçağının Ukrayna tarafından füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.Açıklamada, uçakta 6 kişilik mürettebat, esir takası için gönderilen 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus subayın bulunduğu, düşen uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-medyasi-zelenskiy-kendi-dogum-gununu-kutlama-etkinliklerini-yasakladi-1080037245.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059114832_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_5b14ef895f2afb3eb9a9bfa63c0946f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, il-76, il-76, esir, esir takası, andrey yusov
ukrayna, ukrayna krizi, il-76, il-76, esir, esir takası, andrey yusov

Ukrayna: Rusya ile esir takasına devam etmeye hazırız

21:50 25.01.2024 (güncellendi: 22:02 25.01.2024)
© AP Photo / Jae C. HongUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Abone ol
Esir takası kapsamında Ukraynalı esirleri ülkelerine ulaştıran İl-76 uçağını düşüren Ukrayna'dan, 'Rusya ile esir takasına devam etmeye hazırız' açıklaması geldi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Sözcüsü Andrey Yusov, Rada televizyonuna demecinde Ukrayna'nın Rusya ile esir takasını sürdürmeye hazır olduğunu ve bu süreçle ilgilendiğini belirtti.
İlgili soruyu yanıtlayan Yusov, “Bu takasların devam etmesi için, ne kadar zor olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bu iki tarafın da yer alması gereken bir süreç. Ukrayna, savunucularını geri getirmek istiyor. Biz Rus esirleri iade edebiliriz ve bunu yapacağız” diye konuştu.
Daha önce Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Ukrayna ile yeni savaş esiri takası ihtimaliyle ilgili açıklamasında ülkesinin esir Rus askerlerini bırakmayacağını vurgularken, bu nedenle gerektiğinde ‘şeytanla bile’ masaya oturacağının altını çizmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü 65 Ukraynalı esir dahil olmak üzere 74 kişinin içinde bulunduğu Rus İl-76 uçağının Ukrayna tarafından füzeyle vurulduğunu duyurmuştu.
Açıklamada, uçakta 6 kişilik mürettebat, esir takası için gönderilen 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus subayın bulunduğu, düşen uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
Ukrayna Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna medyası: Zelenskiy, kendi doğum gününü kutlama etkinliklerini yasakladı
17:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала