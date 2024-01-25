https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-medyasi-zelenskiy-kendi-dogum-gununu-kutlama-etkinliklerini-yasakladi-1080037245.html

Ukrayna medyası: Zelenskiy, kendi doğum gününü kutlama etkinliklerini yasakladı

Ukrayna medyası: Zelenskiy, kendi doğum gününü kutlama etkinliklerini yasakladı

RBK-Ukrayna ajansı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kendi doğum gününü kutlama amacı ile etkinlik yapılmasını yasakladığını bildirdi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T17:30+0300

2024-01-25T17:30+0300

2024-01-25T17:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

doğumgünü

kutlama

kiev

abd

rusya

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076947949_0:193:1668:1131_1920x0_80_0_0_56dca23a189087374b63ccc5dcab5e35.jpg

Ajansın Devlet Başkanlığı ofisindeki kaynaklara atıfta bulunarak verdiği habere göre Zelenskiy, bugünkü 46. doğum günü dolayısıyla yapılması planlanan etkinlikleri iptal etti.RBK-Ukrayna daha önce Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağına saldırmasının ardından ülke içindeki gezilerini iptal ettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-basini-zelenskiy-il-76-vakasinin-ardindan-ulke-ici-gezilerini-iptal-etti-1080014718.html

ukrayna

kiev

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, doğumgünü, kutlama, kiev, abd, rusya, nato