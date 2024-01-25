https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-medyasi-zelenskiy-kendi-dogum-gununu-kutlama-etkinliklerini-yasakladi-1080037245.html
Ukrayna medyası: Zelenskiy, kendi doğum gününü kutlama etkinliklerini yasakladı
Ukrayna medyası: Zelenskiy, kendi doğum gününü kutlama etkinliklerini yasakladı
RBK-Ukrayna ajansı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kendi doğum gününü kutlama amacı ile etkinlik yapılmasını yasakladığını bildirdi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:30+0300
2024-01-25T17:30+0300
2024-01-25T17:30+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
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Ajansın Devlet Başkanlığı ofisindeki kaynaklara atıfta bulunarak verdiği habere göre Zelenskiy, bugünkü 46. doğum günü dolayısıyla yapılması planlanan etkinlikleri iptal etti.RBK-Ukrayna daha önce Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağına saldırmasının ardından ülke içindeki gezilerini iptal ettiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-basini-zelenskiy-il-76-vakasinin-ardindan-ulke-ici-gezilerini-iptal-etti-1080014718.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, doğumgünü, kutlama, kiev, abd, rusya, nato
ukrayna, vladimir zelenskiy, doğumgünü, kutlama, kiev, abd, rusya, nato
Ukrayna medyası: Zelenskiy, kendi doğum gününü kutlama etkinliklerini yasakladı
RBK-Ukrayna ajansı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kendi doğum gününü kutlama amacı ile etkinlik yapılmasını yasakladığını bildirdi.
Ajansın Devlet Başkanlığı ofisindeki kaynaklara atıfta bulunarak verdiği habere göre Zelenskiy, bugünkü 46. doğum günü dolayısıyla yapılması planlanan etkinlikleri iptal etti.
RBK-Ukrayna daha önce Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağına saldırmasının ardından ülke içindeki gezilerini iptal ettiğini bildirmişti.