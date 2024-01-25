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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-medyasi-zelenskiy-kendi-dogum-gununu-kutlama-etkinliklerini-yasakladi-1080037245.html
Ukrayna medyası: Zelenskiy, kendi doğum gününü kutlama etkinliklerini yasakladı
Ukrayna medyası: Zelenskiy, kendi doğum gününü kutlama etkinliklerini yasakladı
RBK-Ukrayna ajansı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kendi doğum gününü kutlama amacı ile etkinlik yapılmasını yasakladığını bildirdi. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T17:30+0300
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ukrayna
vladimir zelenskiy
doğumgünü
kutlama
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Ajansın Devlet Başkanlığı ofisindeki kaynaklara atıfta bulunarak verdiği habere göre Zelenskiy, bugünkü 46. doğum günü dolayısıyla yapılması planlanan etkinlikleri iptal etti.RBK-Ukrayna daha önce Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağına saldırmasının ardından ülke içindeki gezilerini iptal ettiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240125/ukrayna-basini-zelenskiy-il-76-vakasinin-ardindan-ulke-ici-gezilerini-iptal-etti-1080014718.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, doğumgünü, kutlama, kiev, abd, rusya, nato
ukrayna, vladimir zelenskiy, doğumgünü, kutlama, kiev, abd, rusya, nato

Ukrayna medyası: Zelenskiy, kendi doğum gününü kutlama etkinliklerini yasakladı

17:30 25.01.2024
© AFP 2023 / MADS CLAUS RASMUSSENUkrayna Zelenskiy
Ukrayna Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AFP 2023 / MADS CLAUS RASMUSSEN
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RBK-Ukrayna ajansı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in kendi doğum gününü kutlama amacı ile etkinlik yapılmasını yasakladığını bildirdi.
Ajansın Devlet Başkanlığı ofisindeki kaynaklara atıfta bulunarak verdiği habere göre Zelenskiy, bugünkü 46. doğum günü dolayısıyla yapılması planlanan etkinlikleri iptal etti.
RBK-Ukrayna daha önce Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Ukraynalı esirleri taşıyan İl-76 uçağına saldırmasının ardından ülke içindeki gezilerini iptal ettiğini bildirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna basını: Zelenskiy, İl-76 vakasının ardından ülke içi gezilerini iptal etti
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