https://sputniknews.com.tr/20240129/eski-cek-liderden-itiraf-ukraynadaki-catisma-2008-nato-zirvesinde-basladi-1080147287.html

Eski Çek liderden itiraf: Ukrayna'daki çatışma 2008 NATO Zirvesi’nde başladı

Eski Çek liderden itiraf: Ukrayna'daki çatışma 2008 NATO Zirvesi’nde başladı

ABD ile birlikte Kiev’e en çok askeri yardım gönderen ülkelerin başında gelen Çekya’nın eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Ukrayna'daki çatışmanın başlangıç... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T10:19+0300

2024-01-29T10:19+0300

2024-01-29T10:19+0300

ukrayna krizi

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Kişisel internet sayfasında Ukrayna gerilimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan eski Çek Cumhurbaşkanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın gerçekte Rusya-NATO çatışması olduğunu ima ederek, “Bu gerilimdeki tarihsel bağlamı unutmamalıyız. Savaş 4 Nisan 2008 tarihinde başladı. O gün Bükreş'teki NATO Zirvesi’nde Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya kabul edilmesine karar verildi" diye hatırlattı.Klaus, bu karara karşı çıkmaya çalıştığını vurgularken, ancak ‘üye devletlerin çoğunluğunun’ onun gibi benzer tutumda olmasına rağmen Ukrayna’nın NATO’ya üyelik sürecinin ABD ve İngiltere tarafından kabul ettirildiğini belirtti.Bu olayı ‘trajik bir hata’ olarak niteleyen Klaus, daha önce, Temmuz 2023'te ABD'li profesör John Mearsheimer'ın Rusya'nın Ukrayna'da özel bir askeri operasyon gerçekleştirmesi için kışkırtıldığı yönündeki görüşünü paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html

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