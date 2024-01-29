Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uyardı: Kimlik hırsızlarının tuzağı ifşa oldu

"Şuan listede olan 'Profillime Neden Bakıyorsun' şeklindeki hashtag kimlik hırsızlarının tuzağıdır ve haklarında inceleme başlatılmıştır.

Sosyal medya hesaplarında bazı uygulamalara izin veren kullanıcılar farkında olmadan özel bilgilerini ve şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşarak, veri güvenliğini riske ediyor.

Uygulamalara onay vererek, yabancıların sosyal medyadaki arkadaş listene ulaşmasına, açık profil bilgilerine erişmesine, kullanıcı adına paylaşım veya beğenide bulunmasına ve şifre bilgilerini değiştirmesine bilmeden izin veriyorsunuz."