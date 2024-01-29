https://sputniknews.com.tr/20240129/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-uyardi-kimlik-hirsizlarinin-tuzagi-ifsa-oldu-1080141337.html
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uyardı: Kimlik hırsızlarının tuzağı ifşa oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uyardı: Kimlik hırsızlarının tuzağı ifşa oldu
Sosyal medyada 'Profillime Neden Bakıyorsun' başlığı trend topic oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, söz... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T07:47+0300
2024-01-29T07:47+0300
2024-01-29T07:47+0300
yaşam
hırsız
dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
aslan değirmenci
cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medyadan vatandaşları uyardı. 'Profillime Neden Bakıyorsun' başlığının kimlik hırsızlarının tuzağı olduğunu ifade ederek, bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığını aktardı.Değirmenci şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20240128/gunumuzde-akilli-telefonlari-birakip-tuslu-telefonlara-gecmek-mumkun-mu-deneyimli-gazeteci-anlatti-1080127728.html
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hırsız, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, aslan değirmenci, cumhurbaşkanlığı
hırsız, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, aslan değirmenci, cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uyardı: Kimlik hırsızlarının tuzağı ifşa oldu
Sosyal medyada 'Profillime Neden Bakıyorsun' başlığı trend topic oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, söz konusu başlığın kimlik hırsızlarının tuzağı olduğunu ifade ederek kullanıcıların bilmeden bilgilerini üçüncü kişilerle paylaştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medyadan vatandaşları uyardı. 'Profillime Neden Bakıyorsun' başlığının kimlik hırsızlarının tuzağı olduğunu ifade ederek, bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığını aktardı.
Değirmenci şunları aktardı:
"Şuan listede olan 'Profillime Neden Bakıyorsun' şeklindeki hashtag kimlik hırsızlarının tuzağıdır ve haklarında inceleme başlatılmıştır.
Sosyal medya hesaplarında bazı uygulamalara izin veren kullanıcılar farkında olmadan özel bilgilerini ve şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşarak, veri güvenliğini riske ediyor.
Uygulamalara onay vererek, yabancıların sosyal medyadaki arkadaş listene ulaşmasına, açık profil bilgilerine erişmesine, kullanıcı adına paylaşım veya beğenide bulunmasına ve şifre bilgilerini değiştirmesine bilmeden izin veriyorsunuz."