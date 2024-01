https://sputniknews.com.tr/20240128/gunumuzde-akilli-telefonlari-birakip-tuslu-telefonlara-gecmek-mumkun-mu-deneyimli-gazeteci-anlatti-1080127728.html

Günümüzde akıllı telefonları bırakıp tuşlu telefonlara geçmek mümkün mü? Deneyimli gazeteci anlattı

Tecrübeli teknoloji muhabiri Kashmir Hill, günde 5 saatten fazla telefonunda vakit geçiriyordu. Yeni yıl için bir aylığına tuşlu telefona geçti ve bu... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

Dünyanın her yerinde dijital bağımlılık özellikle Covid-19 sonrası arşa çıkmış iken, teknoloji ile en haşır neşir olması gereken kişilerden biri olan New York Times'ın teknoloji muhabiri Kashmir Hill, son model iPhone 15 telefonunu bırakıp 2023'ün son ayında tuşlu telefona geçti. Peki bu ay, onun için nasıl aydı? Süreç zarfında neler yaşadı ve en önemlisi, böyle bir dünyada bu karar mantıklı veya mümkün mü? Hill, '2023'teki en büyük pişmanlığım' olarak belirttiği akıllı telefon - sosyal medya bağımlılığı sorunundan muzdarip bir teknoloji gazetecisi olarak 2023'ün sonunda 1300 dolarlık iPhone 15'ini satarak, 100 dolarlık tuşlu telefon kullanmaya başladı. Bunu yapma sebebini yaklaşık her gün 5 saatini telefonunda ne yaptığını bilmeden geçirmesine bağlayan Hill, aslında birçok kişinin istediği durmaksızın bildirim ve kontrol edilemez ulaşılabilirlik halini durdurmak istediğini aktarıyor.'Ne kadar sıkıcı, o kadar iyi' Bu değişimin düşündüğü kadar basit ve hızlı olamadığını vurgulan deneyimli gazeteci, seçtiği telefonda eski telefonlarda olan eski 'yılan oyununun' bile olmadığını söylüyor. Sim kartı da yeni model telefonlara göre düzenlendiği için yedi yaşındaki kızıyla mağazaya yardım almaya giden Hill'in istediği telefon, anlattığına göre hem çalışanı hem de kızını şaşırtmış. Bu tarz telefonları ilk defa gören kızının annesi ile bol bol dalga geçtiği belirtilirken, Hill'in ilk deneyimi de pek iyi olmamış. Öncelikle telefonun şarj ömrü komik derecede kısa iken, araçla veya yollarda sık sık servis kaybolması gerektiğini ve yeniden hattın gelmesi için telefonu sürekli yeniden başlatmak gerektiğini söyleyen teknoloji muhabiri, buna karşın yine de bazı eski tuşlularda müzik çalar, podcast ve sesli mesaj gibi özellikler olduğunu söylüyor. Yani o kadar da fena değil. Bu sırada birçok insanın pandemiden sonra insanların 'dijital ve çevrimiçi olmaktan yorulduğunu' söyleyen gazeteci, sadece kendisinin değil, YouTube'da telefon incelemeleri yapan Mr. Briones gibi teknoloji ile ilgili kişilerin de bu kararları aldığını söylüyor. Özellikle modern hayatta offline kalmak isteyenlere yönelik telefonlar oluşturan yeni telefonlar bile çıktığını söyleyen gazeteci, bu yeni girişim ile yaratılan telefonun özellikleri şöyle sayıyor: Bunun sebebi ise açık, ne kadar sıkıcı olursa telefona bağımlı olma durumu o kadar azalıyor. 'Teknik sorun ve aksaklıklar'Hill, birkaç günün ardından deneyimini şöyle anlatıyor: Hill'in telefonunu tuşlu telefona döndürdüğünü gören arkadaşları ve meslektaşlarının da tepkisi ilginç olmuş. 'Keşke bunu yapabilsem' diyen o kadar fazla kişi olmuş ki, insanlar her onun eski telefonunu gördüğünde telefon bağımlılığın ne kadar kötü olduğunu belirtir olmuş ve kendi hayatı hakkında şikayetler etmeye başlamış. Herkes ona eski bir psikologa anlatır gibi çocuklarının yanında dahi telefona baktıklarından, geceleri uyumak yerine TikTok izlediklerinden, sabahtan akşama kadar boş boş vakit geçirdiklerinden bahsetmiş. 2021 yılındaki araştırmalara göre, yetişkinlerin yüzde 31'i günde 7/24 neredeyse bir şekilde bilgisayarda veya telefonda aktifler. Bunu tabii ki akıllı telefona borçluyuz. Bazı insanlarda Hill'in yaptığını bir 'delilik' olarak görmüş. Mesela, günlük hayatta çok işe yarayan Uber, taksi, harita gibi uygulamalar olmadan yaşamanın imkansız olduğunu veya bir gazeteci olarak habersiz kalma durumunun berbat olduğunu belirtmiş. Fakat Hill, bunlara şöyle cevap veriyor: Diğer bir beklenmedik sıkıntılı durum da, evdeki günlük eşyaların bazılarının da akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılabileceği olmuş. Hill'in, Noel'de bir arkadaşından robot süpürge hediyesi almış fakat robot süpürgeyi kurmak ve yönlendirmek için akıllı telefon gerekli olmuş. Diğer bir zor durum ise, banka uygulamalarını kullanmamak olmuş. Herkesin en az 3-4 tane kredi kartı ve otomatik ödeme olduğu günümüz dünyasında, mobil bankacılık ile otomatik ödeme olan kartının borcunu ödemeyi unutan Hill, bankadan 'borcunuzu ödeyiniz' yazılı uzun bir mail de almış. 1 ayın sonu: Alışkanlıklardan kurtulmak Hill, 1 ay içindeki süreci sona yaklaştıkça şundan bahsediyor: Modern ve anlamsız zorluklarHill, ayrıca çocuğunun 1 ay boyunca tuşlu telefon kullanırken herhangi bir farklılık hissettiğini de sormuş. Kızı ise, "Ben tuşlu telefonu daha çok sevdim. Telefonuna o kadar çok bakmıyorsun ve benimle oynamaya daha çok zaman ayırıyorsun" cevabını verince, deneyimli gazeteci kendisi hem daha iyi hem de berbat hissettiğini belirtiyor. Ayrıca, kamerası oldukça eski olan bu tuşlu telefona yönelik şu yorumları da yapıyor:

