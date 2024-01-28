https://sputniknews.com.tr/20240128/basvurular-hala-acik-yogurt-firmasi-bir-ay-telefonsuz-yasayabilene-10-bin-dolar-verecek--1080119217.html
Başvurular hala açık: Yoğurt firması, bir ay telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar verecek
Başvurular hala açık: Yoğurt firması, bir ay telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar verecek
İzlandalı bir yoğurt firması, bir ay boyunca dijital detoks yapabilecek kişilere 10 bin dolar para teklif ediyor. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T14:05+0300
2024-01-28T14:05+0300
2024-01-28T14:11+0300
yaşam
telefon
bağımlılık
dijital bağımlılıkla mücadele derneği (dibamder)
dijital
tiktok
instagram
sosyal medya
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Tüm dünyada telefon ekran süreleri günlük olarak saatlerle ölçülürken, birçok insan gününü bağımlılık yapıcı sosyal medya platformlarında gereksiz videolar izleyerek geçiyor. Sağlığa her açıdan zararlı olan bu eylem, 21'inci yüzyılın en büyük hastalıklarından biri olarak görülüyor. Öyle ki, günümüzdeki ABD'li bir genç TikTok'da yaklaşık günlük 5 buçuk saatini harcıyor. Bu, bazı uzmanlara göre felaket alarmı. Bir firma ise insanlığın gidişatına dikkat çekmek için önemli bir kampanya başlattı. İzlandalı yoğurt firması siggis, bir ay boyunca akıllı telefon kullanmayı bırakan insanlara tam olarak 10 bin dolar verecek. 'İnsanlık ayarlarımıza geri dönelim'Firma, bu kampanyayı eskiye dönme ve insanlık ayarlarımıza 'reset çekme' olarak açıklıyor. Dijital detoks adı verilen 1 ay boyunca akıllı telefon kullanmama kampanyası, şirkete göre insanların dikkatini eskiye döndürebilmek ve yaşamaya tekrardan adapte olabilmek. Ayrıca, insanların sosyal medya olmadan yaşabildiğini ve hayatın sade bir şekilde, gereksiz şeylere ihtiyaç olmadan daha zevkli olabileceğini ispat etmek - aynı yoğurtlarının bileşimlerinde olduğu gibi. Firma da, kendi yoğurtlarının katkı maddeleri içermeden, basit ve gerçek kalite ile güzel olduğunu ve bunu bir hayat felsefesi edindiklerini belirtiliyor. Anlaşıldığı üzere bu bir gerilla pazarlama yöntemi ve oldukça akıllı bir şekilde oluşturulmuş, çünkü tüm dünyadan insanlar bu projeye şimdiden başvurularını gönderdiler. Başvurular devam ediyorKampanya kısaca şöyle işliyor: Firmaya, Bir ay boyunca telefonunuzu ve diğer elektronik eşyalarınızı firmanın gönderdiği bir kilitli kutuya koymanız gerekiyor. Ayrıca size bir kapaklı, içinde sim kartı olan bir telefon gönderiliyor. Bununla beraber sizi nasıl kontrol ediceklerine karşın birkaç önlemleri bulunuyor. 31 Ocak'ta başvuruları sona eren bu kampanyaya katılmanın bir şartı daha var. Dijital detokstan neden faydalanacağınızı ve bunun sizi 'Siggi'nin marka felsefesiyle uyumlu' olumlu bir şekilde nasıl etkileyeceğini açıklayan 100-500 kelime arasında değişen 'zorlayıcı bir makale' göndermeniz gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/ingilterede-kopek-alkol-bagimliligi-tedavisine-alindi-1069468668.html
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telefon, bağımlılık, dijital bağımlılıkla mücadele derneği (dibamder), dijital, tiktok, instagram, sosyal medya
telefon, bağımlılık, dijital bağımlılıkla mücadele derneği (dibamder), dijital, tiktok, instagram, sosyal medya
Başvurular hala açık: Yoğurt firması, bir ay telefonsuz yaşayabilene 10 bin dolar verecek
14:05 28.01.2024 (güncellendi: 14:11 28.01.2024)
İzlandalı bir yoğurt firması, bir ay boyunca dijital detoks yapabilecek kişilere 10 bin dolar para teklif ediyor.
Tüm dünyada telefon ekran süreleri günlük olarak saatlerle ölçülürken, birçok insan gününü bağımlılık yapıcı sosyal medya platformlarında gereksiz videolar izleyerek geçiyor. Sağlığa her açıdan zararlı olan bu eylem, 21'inci yüzyılın en büyük hastalıklarından biri olarak görülüyor. Öyle ki, günümüzdeki ABD'li bir genç TikTok'da yaklaşık günlük 5 buçuk saatini harcıyor. Bu, bazı uzmanlara göre felaket alarmı.
Bir firma ise insanlığın gidişatına dikkat çekmek için önemli bir kampanya başlattı. İzlandalı yoğurt firması siggis, bir ay boyunca akıllı telefon kullanmayı bırakan insanlara tam olarak 10 bin dolar verecek.
'İnsanlık ayarlarımıza geri dönelim'
Firma, bu kampanyayı eskiye dönme ve insanlık ayarlarımıza 'reset çekme' olarak açıklıyor. Dijital detoks adı verilen 1 ay boyunca akıllı telefon kullanmama kampanyası, şirkete göre insanların dikkatini eskiye döndürebilmek ve yaşamaya tekrardan adapte olabilmek. Ayrıca, insanların sosyal medya olmadan yaşabildiğini ve hayatın sade bir şekilde, gereksiz şeylere ihtiyaç olmadan daha zevkli olabileceğini ispat etmek - aynı yoğurtlarının bileşimlerinde olduğu gibi.
Firma da, kendi yoğurtlarının katkı maddeleri içermeden, basit ve gerçek kalite ile güzel olduğunu ve bunu bir hayat felsefesi edindiklerini belirtiliyor. Anlaşıldığı üzere bu bir gerilla pazarlama yöntemi ve oldukça akıllı bir şekilde oluşturulmuş, çünkü tüm dünyadan insanlar bu projeye şimdiden başvurularını gönderdiler.
Kampanya kısaca şöyle işliyor: Firmaya, Bir ay boyunca telefonunuzu ve diğer elektronik eşyalarınızı firmanın gönderdiği bir kilitli kutuya koymanız gerekiyor. Ayrıca size bir kapaklı, içinde sim kartı olan bir telefon gönderiliyor. Bununla beraber sizi nasıl kontrol ediceklerine karşın birkaç önlemleri bulunuyor.
31 Ocak'ta başvuruları sona eren bu kampanyaya katılmanın bir şartı daha var. Dijital detokstan neden faydalanacağınızı ve bunun sizi 'Siggi'nin marka felsefesiyle uyumlu' olumlu bir şekilde nasıl etkileyeceğini açıklayan 100-500 kelime arasında değişen 'zorlayıcı bir makale' göndermeniz gerekiyor
.