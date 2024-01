Eskişehir'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere: '31 mart gecesini sizler aydınlatacaksınız'

https://sputniknews.com.tr/20240129/cumhurbaskani-erdogan-genclik-askiyla-eskisehir-programina-katildi-1080169769.html

Eskişehir'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Siz şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz, 31 mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız"... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Eskişehir' programında gençlerle bir araya geldi.Burada konuşan Erdoğan, program vesilesiyle gençlerle kucaklaşmaktan, gençlerin enerjisini ve dinamizmini yüreklerinde hissetmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.Türkiye'nin dört bir yanından gençlerle her biraya gelişlerinde kendilerini gençleşmiş hissettiklerini belirten Erdoğan, "Tecrübesiyle 70 yaşında, duyguları ve heyecanıyla 20-25 yaşında bir kardeşiniz olarak burada sizlerle birlikteyim. Hep söylediğim gibi, biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle ülkemizin Türkiye Yüzyılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız" ifadelerini kullandı.Her bir gencin, potansiyel olarak yarının iş insanı, siyasetçisi, yöneticisi, sanatçısı, milletvekili, belediye başkanı, cumhurbaşkanı adayı olduğuna işaret eden Erdoğan, mahalli seçimlerde pek çok ilde, ilçede gençlik teşkilatından yetişme isimlerin aday olarak AK Parti'yi temsil ettiğini kaydetti.'31 Mart gecesini aydınlatacaksınız'Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatın doğumdan ölüme kadar süren ve nesillerden nesillere aktarılan bir bilgi, tecrübe, birikim devri daimi, mücadele süreci olduğunu belirterek, "Kendinizi geliştirmeyi ve mücadeleyi bıraktığınız anda maddi ve manevi her anlamda yıkıma uğramanız kaçınılmazdır. Her kuşak bir sonraki için önden giden atlı mesabesindedir" dedi.Gençlerin heyecanında, 31 Mart akşamı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu'nun emaneti devralacağını gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Siz, şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. 31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Durmadan, yorulmadan 31 Mart gecesine kadar yola devam ediyor muyuz? Ve artık Eskişehir'i şu karanlık bahtından kurtarmaya hazır mıyız? Siz bu kararı verdikten sonra mesele bitmiştir." ifadelerini kullandı.'Kadınlar için kıraathane yapacağız'Türk siyasetinde gençleri merkezine alan tek partinin, AK Parti olduğunu ifade eden Erdoğan, "Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi, gençlik edebiyatı yaptıklarına. Onlar sadece bu işin lafını etmeyi bilir. Onlar sadece bu işin istismarını yapmayı bilir. Onlar sadece gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir" dedi.Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için milletin takdirine sundukları seçim beyannamesinde gençlere yönelik taahhütler bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, seçimlerin üzerinden henüz 8 ay geçmişken bu taahhütlerin hepsini gerçekleştirdiklerini söyledi.İndirimli telefondan ücretsiz internete, üniversite kredi ve burslarının yükseltilmesinden yeni evlenen çiftlere kredi desteğine kadar tüm sözleri tuttuklarını veya adımını attıklarını anlatan Erdoğan, AK Partili belediyelerin de gençlere hizmet konusunda adeta yarış içinde olduğunu kaydetti.Sadece son Mahalli İdareler Seçimi'nin yapıldığı 2019'dan bugüne kadar AK Partili belediyelerin gençlerin hizmetine 1000'in üzerinde spor salonu yaptığını dile getiren Erdoğan, "Çeşitli büyüklükte 621 millet kıraathanesi ve kütüphanesi. Şimdi millet bahçelerine kadın kıraathaneleri yapacağız. Kadınlar için kıraathane yapacağız. Çünkü AK Parti, bir farklılığın ortaya çıktığı oluşum. Donanımlarıyla beraber 555 gençlik merkezi ve 541 bilgi evi, hayatın lezzetlerini tadabilmeleri için 525 yöresel lezzet mekanı, çok amaçlı faaliyetlere hizmet edecek 464 konferans salonu ve 256 tiyatro salonu, gelişmelerine katkıda bulunmak için 205 müze, 76 bilim merkezi, 51 dijital kütüphane, diğer birimlerle birlikte yaklaşık 4 bin 300 tesisi sunduk" şeklinde konuştu.'Ülkenin ortak kazançlarını sabote etmeye kalkacak kadar zavallı haldeler'Bunların son 5 yılda gençlere kazandırılan hizmetler olduğuna işaret eden Erdoğan, Eskişehir'e hızlı treni kendilerinin getirdiğini, belirtti. Erdoğan şöyle devam etti:Programa katılan gençlerin sorularına yanıt veren Erdoğan, mevcut muhalefet partilerine ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, şu andaki muhalefetin geçmişteki muhalefetten farkının olmadığını, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini ve paramparça olduklarını söyledi.Bütün meselenin parti olarak yerel seçimlerden, merkezi yönetim ve mahalli idareler olarak çok daha güçlü çıkmak ve bu güçle beraber hizmeti ülkenin geneline yaymak olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:Bir başka gencin AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu'nun projelerine ilişkin sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Biz İstanbul'u aldığımız zaman çöp, çukur, çamur, öyle aldık. İstanbul susuzdu ve tankerlerle İstanbul'da su dağıtıyorlardı, öyle su filan bulamazsın, yok. CHP'nin yapısı bu, karakteri bu, cibilliyeti bu. Şimdi inşallah Nebi kardeşimle biz burayı aldığımızda, burada susuzluğu çözmek bizim işimiz. AK Parti bu işlerin imtihanını başarıyla vermiş. Bundan sonra da biz nerede böyle bir imkansızlık varsa bu işi biz çözeriz. Bu bizim mesleğimiz hale gelmiş" diye konuştu.Merkezi yönetim olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve yerel yönetim ile el ele vererek Eskişehir'in susuzluğunu gidereceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bununla bitmedi. Bütün bu kentsel dönüşümü yaparak, bir diğer taraftan da şehir plancılığında en güzel adımları atarak Eskişehir'i gerçekten modern bir şehir haline yeniden getireceğiz" dedi.'Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben niye geri getireyim zaten 18 kez gitmiş'Bir diğer gencin, "Sizce bu seçimlerden sonra aynı kurultay tablosu yaşanacak mı? Bir yenilgi ile gönderdiğiniz Kılıçdaroğlu'nu yine bir yenilgi ile geri getirecek gibisiniz" sözleri üzerine Erdoğan, şunları söyledi:Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğunun bazı kesimlerce "turistik gezi" olarak nitelendirilmesiyle ilgili soruya, "Bunlar, turistik gezinin tanımını sorsanız bilemezler. Sen uzaya gidiyorsun bunun adını 'turistik gezi' koyuyorlar. Bunlar, bunun getirisi nedir, bunu düşünemeyecek kadar zavallı. Biz, inşallah çok daha kısa bir zamanda artık uzaya gidişlerde bütün imkanlarımızı, kendi araçlarımızı yapar hale geleceğiz, savunma sanayisinde yaptıklarımız gibi" karşılığını verdi.Türkiye'nin uçak gemisini, çeşitli robotları yaptığını anlatan Erdoğan, göreve geldiklerinde yüzde 20 olan Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü yüzde 80'e çıkarttıklarını vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedef yüzde 100'e ulaşmak. Çünkü bunu yapamadığınız zaman önüne gelen pısırıklar size kafa tutar. Şimdi ikinci uçak gemisini yapacağız ve bunu da kendi tersanemizde yapacağız" dedi.'Netanyahu kendi ülkesinde lanetli hale geldi'Uluslararası Adalet Divanının İsrail'le ilgili kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, "Şu anda çıkan bu karar, İsrail'in beklemediği bir karar oldu. Biz, beklediğimiz neticeyi aldık." ifadesini kullandı.Ancak bunun yeterli olmadığını ve bunu genişletmenin gayreti içerisinde bulunduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı süreçle ilgili soruyu, "Seçime girerken herkes bize şans falan vermiyor. Deve dişi gibi de rakipler var. Bu rakipler de 'Çok genç bu, herhangi bir şey yapamaz, bunların yanında da seçimi alma şansı yok' diye düşünüyorlardı. Seçime girdik ve neticede teşkilat çok çok önemli, bir gecede İstanbul'u afişlerle donattık. Neydi o afişler, 'Tamam inşallah.' Eskişehir teşkilatı da 'Tamam inşallah' afişleriyle tüm duvarları örmeli ve 31 Mart gecesi 'Tamam inşallah' ile ertesi güne çıkmalıyız." şeklinde yanıtladı.Bir gencin, "Önemli bir yılda, önemli bir seçimi kazandığınız akşam siz ne düşündünüz, neler hissettiniz, neler yaşadınız?" sorusuna Erdoğan, "Çok duygusal anlar yaşattı o gece. O seçim çok çok farklıydı ve dünyanın değişik yerlerinden aldığımız tebrikler bizi yine çok çok duygulandırdı. Demek ki Türkiye, dünyada farklı bir şekilde izleniyor. Siz izleniyorsunuz. Bu ne demektir? Türk gençliği dünyada elde ettiği başarılarla izleniyor, takip ediliyor ve bundan sonraki süreçte de inşallah gençliğimiz izlenmeye devam edecek ve ben sizlerden de bunu ümit ediyorum, bekliyorum" yanıtını verdi."Depremin yıl dönümü yaklaşırken bölgeyi ziyaret etmek ve çalışmaları yerinde görmek gibi bir planınız var mı?" şeklindeki soru üzerine Erdoğan, önümüzdeki hafta deprem bölgesine ziyaret gerçekleştireceğini, bir taraftan da konut teslim törenleri yapacaklarını bildirdi.Erdoğan, gençlerden gelen talep üzerine, "TEKNOFEST'i seçimden önce yapamayız ama inşallah seçimden sonra, seçimin zaferiyle beraber TEKNOFEST'i burada yapacağız" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehirspor için ne tür vaatlerde bulunuyorsunuz?" sorusu üzerine, "Ben gelip oynayamam. Stadı yaptık bundan sonrasına Eskişehir'in varlıklı olan iş adamları, vesaire sahip çıkması lazım ve Eskişehir'in bu imkanlarıyla, bu tesisleriyle gereğini yapmaları lazım. Mevcut Belediye Başkanı zerre kadar Eskişehirspor ile ilgilenmedi. Şimdi inşallah Nebi kardeşimizle burada bu işin koordinesini yapmak mümkün. Çünkü daha önce de emeği var. Bundan sonraki süreçte de inşallah bunu başarmak mümkün. Yeter ki işi ehline verelim" dedi.

