https://sputniknews.com.tr/20240129/bugun-aciklanacak-kulisler-hareketlendi-chpnin-izmir-adayi-kim-olur-1080141099.html

Bugün açıklanacak: Kulisler hareketlendi, CHP'nin İzmir adayı kim olur, hangi isimler konuşuluyor?

Bugün açıklanacak: Kulisler hareketlendi, CHP'nin İzmir adayı kim olur, hangi isimler konuşuluyor?

CHP İzmir’de, büyükşehir ve bazı ilçelerle ilgili yaşanan aday krizi bugün çözülüyor. CHP PM bu akşam özel gündemle toplanarak İzmir kararını verecek. Son... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T07:31+0300

2024-01-29T07:31+0300

2024-01-29T07:34+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izmir büyükşehir belediyesi

seçim

yerel seçim

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yerel seçimler

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CHP’de aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP’de uzun süredir tartışılan İzmir adayıyla ilgili krizin cuma günkü PM toplantısında çözülmesi bekleniyordu. Ancak ortaya atılan iddialar CHP kulislerini karıştırırken, o günkü toplantıların gündemine alınmayan İzmir için bugün özel gündemli PM toplantısı yapılması kararlaştırıldı.'Özel'in tercihi Tugay'PM toplantısı sürerken sosyal medyada alevlenen tartışmanın fitilini ise İzmir adayı için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tercihini Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay’dan yana koyması ateşledi. Kulislere göre Özel ve ekibi Cemil Tugay için toplantılar öncesinde bazı MYK ve PM üyelerinin nabzını yokladı. Tugay’ın adaylığına destek verenler olduğu gibi itiraz sesleri de yükseldi. Kurultayda İzmir delegasyonundan Özel’e tek destek Tugay’dan gelmişti. Soyer ise karşı cephede yer almıştı.DEM Parti iddiasıÖzel ve ekibinin bugünkü kritik PM toplantısı öncesinde Tugay’ın adaylığı için destek arayışlarına ağırlık verdiği sırada kulislere ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık için Soyer’i tercih ettiğine ilişkin sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde şu iddialar dillendirildi:Eren Erdem’den Tunç Soyer iddiası: 'Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için aday yapılmayacak'CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaşanan krizle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Erdem, "Bu gece, Bu saatte böyle bir tweet atmak istemezdim. Ama maalesef, tüm diplomatik iletişim başarısız olduğu için; kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Bu gece, CHP İzmir Belediye Başkan adayı belirlenmektedir. Ve Tunç Soyer, eşi benzeri görülmemiş bir biçimde harcanmak üzeredir! Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay adaylaşmak üzeredir. Şu an, İzmir'i yüzde 100 kazanacak bir isim olan Tunç Soyer, Cemil Tugay'a değiştirilmektedir. Sebebi; Kılıçdaroğlu'nu kurultayda desteklemiş olmasıdır" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240126/muharrem-inceden-yerel-secim-icin-chp-karari-ayri-dunyalarin-insaniyiz--1080065770.html

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