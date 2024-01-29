https://sputniknews.com.tr/20240129/afrikada-baglar-derinlesiyor-gana-tum-kita-ulkeleri-icin-vizeyi-kaldirmayi-planliyor-1080147587.html
Afrika'da bağlar derinleşiyor: Gana, tüm kıta ülkeleri için vizeyi kaldırmayı planlıyor
Afrika'da bağlar derinleşiyor: Gana, tüm kıta ülkeleri için vizeyi kaldırmayı planlıyor
Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin bu yılın sonuna kadar tüm Afrika ülkelerine vize muafiyeti tanımayı planladığını duyurdu. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T10:29+0300
2024-01-29T10:29+0300
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Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin bu yılın sonuna kadar tüm Afrika ülkelerine vize muafiyeti tanımayı planladığını duyurdu.Ulusal basındaki haberlere göre, Akufo-Addo, hükümetinin Gana'ya seyahat etmek isteyen tüm Afrikalılar için vize muafiyeti sağlamayı planladığını belirterek, politikanın bu yıl uygulanması için sürecin başladığını kaydetti.Bu tür politikaların kıta genelinde uygulanmasının önemini vurgulayan Akufo-Addo, insanların, malların ve hizmetlerin kıta genelinde engelsiz bir şekilde hareket etmesini gerektiğini söyledi.Akufo-Addo, bu yaklaşımla Afrika'da ekonomik dönüşüm teşvik edilerek artan ticaretten faydalanmanın amaçlandığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231215/kenya-dunyadaki-tum-ulkelere-vizeyi-kaldirmisti-45-milyon-turist-bekleniyor-1078504147.html
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gana, afrika, vize
Afrika'da bağlar derinleşiyor: Gana, tüm kıta ülkeleri için vizeyi kaldırmayı planlıyor
Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin bu yılın sonuna kadar tüm Afrika ülkelerine vize muafiyeti tanımayı planladığını duyurdu.
Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin bu yılın sonuna kadar tüm Afrika ülkelerine vize muafiyeti tanımayı planladığını duyurdu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Akufo-Addo, hükümetinin Gana'ya seyahat etmek isteyen tüm Afrikalılar için vize muafiyeti sağlamayı planladığını belirterek, politikanın bu yıl uygulanması için sürecin başladığını kaydetti.
Bu tür politikaların kıta genelinde uygulanmasının önemini vurgulayan Akufo-Addo, insanların, malların ve hizmetlerin kıta genelinde engelsiz bir şekilde hareket etmesini gerektiğini söyledi.
Akufo-Addo, bu yaklaşımla Afrika'da ekonomik dönüşüm teşvik edilerek artan ticaretten faydalanmanın amaçlandığını ifade etti.