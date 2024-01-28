https://sputniknews.com.tr/20240128/uaea-baskani-grossi-rusya-yolcusu-1080115729.html

UAEA Başkanı Grossi Rusya yolcusu

UAEA Başkanı Grossi Rusya yolcusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin çok yakında Rusya ziyareti planladığını bildirirken, gezi... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T11:36+0300

2024-01-28T11:36+0300

2024-01-28T11:36+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

zaporojye

nükleer santral

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

rafael grossi

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, UAEA Başkanı Grossi’nin Rusya'yı ziyaret etme niyetinde olduğunu doğrularken, “Ajansla etkileşimimizi daha da koordine etmek için yakın gelecekte Rusya'yı ziyaret etme niyetinde olan Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali’ndeki nükleer ve güvenlik konularını ele almak adına Moskova'da bölümler arası istişareler planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.Bu istişarelerden önce, Grossi’nin Energodar şehri yakınlarında bulunan ve Rusya’ya ait zaporojye NGS’yi bir kez daha ziyaret edeceğini kaydeden Zaharova, “Bu ziyaret, prada bulunan UAEA Sekretaryası uzmanlarının düzenli rotasyonu sırasında gerçekleşecektir” diye ekledi.Daha önce UAEA Başkanı Grossi’nin Zaporojye NGS’yi şubat ayının ilk 10 günü içerisinde ziyaret edeceği açıklanmıştı.Grossi de Birleşmiş Milletler (BM) platformunda düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki on gün içinde Ukrayna ve Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığını teyit etmişti.Energodar şehri yakınlarında Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında yer alan Zaporojye NGS, ünite sayısı ve kurulu kapasite bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak biliniyor.Santralde her biri 1 gigawatt kapasiteli altı güç ünitesi yer alırken, Ekim 2022'de nükleer santral Rusya Federasyonu tarafından devralınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukraynada-kaybeden-bati-rusyaya-karsi-provokasyonlar-duzenleyecek-1080027323.html

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rusya, ukrayna, zaporojye, nükleer santral, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rafael grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)