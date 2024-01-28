https://sputniknews.com.tr/20240128/uaea-baskani-grossi-rusya-yolcusu-1080115729.html
UAEA Başkanı Grossi Rusya yolcusu
UAEA Başkanı Grossi Rusya yolcusu
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin çok yakında Rusya ziyareti planladığını bildirirken, gezi... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T11:36+0300
2024-01-28T11:36+0300
2024-01-28T11:36+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
zaporojye
nükleer santral
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
rafael grossi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080115415_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_43a32337cb8b4c6951255cfdb886f118.jpg
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, UAEA Başkanı Grossi’nin Rusya'yı ziyaret etme niyetinde olduğunu doğrularken, “Ajansla etkileşimimizi daha da koordine etmek için yakın gelecekte Rusya'yı ziyaret etme niyetinde olan Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali’ndeki nükleer ve güvenlik konularını ele almak adına Moskova'da bölümler arası istişareler planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.Bu istişarelerden önce, Grossi’nin Energodar şehri yakınlarında bulunan ve Rusya’ya ait zaporojye NGS’yi bir kez daha ziyaret edeceğini kaydeden Zaharova, “Bu ziyaret, prada bulunan UAEA Sekretaryası uzmanlarının düzenli rotasyonu sırasında gerçekleşecektir” diye ekledi.Daha önce UAEA Başkanı Grossi’nin Zaporojye NGS’yi şubat ayının ilk 10 günü içerisinde ziyaret edeceği açıklanmıştı.Grossi de Birleşmiş Milletler (BM) platformunda düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki on gün içinde Ukrayna ve Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığını teyit etmişti.Energodar şehri yakınlarında Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında yer alan Zaporojye NGS, ünite sayısı ve kurulu kapasite bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak biliniyor.Santralde her biri 1 gigawatt kapasiteli altı güç ünitesi yer alırken, Ekim 2022'de nükleer santral Rusya Federasyonu tarafından devralınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240125/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukraynada-kaybeden-bati-rusyaya-karsi-provokasyonlar-duzenleyecek-1080027323.html
rusya
ukrayna
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080115415_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_0ef268659bc75039a48f5742aaa67924.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, zaporojye, nükleer santral, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rafael grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rusya, ukrayna, zaporojye, nükleer santral, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rafael grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
UAEA Başkanı Grossi Rusya yolcusu
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin çok yakında Rusya ziyareti planladığını bildirirken, gezi planlarında Zaporojye Nükleer Santrali ziyareti de yer alıyor.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, UAEA Başkanı Grossi’nin Rusya'yı ziyaret etme niyetinde olduğunu doğrularken, “Ajansla etkileşimimizi daha da koordine etmek için yakın gelecekte Rusya'yı ziyaret etme niyetinde olan Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali’ndeki nükleer ve güvenlik konularını ele almak adına Moskova'da bölümler arası istişareler planlanmaktadır” ifadelerini kullandı.
Bu istişarelerden önce, Grossi’nin Energodar şehri yakınlarında bulunan ve Rusya’ya ait zaporojye NGS’yi bir kez daha ziyaret edeceğini kaydeden Zaharova, “Bu ziyaret, prada bulunan UAEA Sekretaryası uzmanlarının düzenli rotasyonu sırasında gerçekleşecektir” diye ekledi.
Daha önce UAEA Başkanı Grossi’nin Zaporojye NGS’yi şubat ayının ilk 10 günü içerisinde ziyaret edeceği açıklanmıştı.
Grossi de Birleşmiş Milletler (BM) platformunda düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki on gün içinde Ukrayna ve Rusya'yı ziyaret etmeyi planladığını teyit etmişti.
Energodar şehri yakınlarında Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında yer alan Zaporojye NGS, ünite sayısı ve kurulu kapasite bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak biliniyor.
Santralde her biri 1 gigawatt kapasiteli altı güç ünitesi yer alırken, Ekim 2022'de nükleer santral Rusya Federasyonu tarafından devralınmıştı.