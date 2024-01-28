https://sputniknews.com.tr/20240128/sariyerdeki-kilise-saldirisina-yayin-yasagi-getirildi--1080120739.html
Sarıyer'deki Kilise saldırısına yayın yasağı getirildi
Sarıyer'deki Kilise saldırısına yayın yasağı getirildi
İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde meydanında gelen saldırıya ilişkin tüm görsel ve işitsel haber sitelerine yayın yasağı geldi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T14:44+0300
2024-01-28T14:44+0300
2024-01-28T15:14+0300
türkiye
kilise
yayın yasağı
geçici yayın yasağı
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İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde meydanında gelen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul sulh ceza hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240128/istanbulda-kiliseye-saldiri-1080117474.html
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kilise, yayın yasağı, geçici yayın yasağı
kilise, yayın yasağı, geçici yayın yasağı
Sarıyer'deki Kilise saldırısına yayın yasağı getirildi
14:44 28.01.2024 (güncellendi: 15:14 28.01.2024)
İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde meydanında gelen saldırıya ilişkin tüm görsel ve işitsel haber sitelerine yayın yasağı geldi.
İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde meydanında gelen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul sulh ceza hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.