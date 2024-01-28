https://sputniknews.com.tr/20240128/sariyerdeki-kilise-saldirisina-yayin-yasagi-getirildi--1080120739.html

Sarıyer'deki Kilise saldırısına yayın yasağı getirildi

Sarıyer'deki Kilise saldırısına yayın yasağı getirildi

İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde meydanında gelen saldırıya ilişkin tüm görsel ve işitsel haber sitelerine yayın yasağı geldi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T14:44+0300

2024-01-28T14:44+0300

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türkiye

kilise

yayın yasağı

geçici yayın yasağı

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İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde meydanında gelen saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul sulh ceza hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240128/istanbulda-kiliseye-saldiri-1080117474.html

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kilise, yayın yasağı, geçici yayın yasağı