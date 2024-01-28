Kilisede silahli saldırı: Ayin sırasında bir kişi öldürüldü
12:56 28.01.2024 (güncellendi: 13:34 28.01.2024)
© İHA / IHAİstanbul’da kiliseye saldırı
© İHA / IHA
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Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:
Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T.maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Bugün Saat 11.40 sıralarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024
Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,
ayine katılanlar içinde bulunan C.T.
maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış
ve maalesef hayatını kaybetmiştir.
Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve…
Bakan Tunç: Bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmişti
Adalet Bakanı Tunç da sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı ve "bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" dedi.
İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.
22 Aralık 2023, 22:16