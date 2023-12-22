https://sputniknews.com.tr/20231222/chp-sultangazi-genclik-kollari-baskan-yardimcisina-silahli-saldiri-1078784379.html

CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

CHP Sultangazi Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

Sultangazi'de CHP İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T22:16+0300

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Sultangazi'de, aracına başka bir otomobilden uzun namlulu silahlarla ateş açılan 1 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralanan Kılıç hastaneye kaldırılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.İHA'nın haberine göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir cenaze törenine katıldıktan sonra arkadaşı Murat Yıldırım ile birlikte berbere gitmek üzere yola çıkan Sultangazi CHP Gençlik Kolları Yardımcısı Ali Kılıç'a, aracını park ettiği esnada lüks bir otomobilin camından uzun namlulu silahlar ile ateş açıldı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırı sonucunda yaralanan Kılıç hastaneye kaldırılırken, arkadaşı saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri lüks araçlı saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlatırken, aracın akşam saatlerinde içinde uzun namlulu silahlarla birlikte kundaklandığı ve şahısların kaçtığı tespit edildi.Öte yandan, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde lüks otomobilin Kılıç'ın bulunduğu otomobilin yanına yaklaştığı ve ateş edildiği görüldü. Konuya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları ise sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231221/chp-126-belediye-baskan-adayini-daha-acikladi-1078699862.html

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