https://sputniknews.com.tr/20240128/rusyadan-x-hastaligi-ile-ilgili-aciklama-varsayimsal-tehdit-1080112556.html

Rusya’dan X hastalığı ile ilgili açıklama: Varsayımsal tehdit

Rusya’dan X hastalığı ile ilgili açıklama: Varsayımsal tehdit

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan uyarılar sonrasında tüm dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer alan X hastalığı Rus kamuoyunu da tedirgin ederken... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T09:54+0300

2024-01-28T09:54+0300

2024-01-28T09:54+0300

dünya

x hastalığı

dünya

rusya

rusya sağlık bakanlığı

covid-19

salgın

pandemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080112399_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_835855dee06804f466175317b0d3c41c.jpg

Sputnik’e konuşan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ‘X hastalığı’nın sadece varsayımsal bir tehdit olduğunun altını çizerken, ancak COVID-19 salgınıyla mücadelede büyük tecrübe elde eden sağlık sistemlerinin buna da hazır olduğunu söyledi.Tüm dünya ülkeleriyle birlikte COVID-19 salgınını yaşayan Rusya’daki sağlık sisteminin yeni tehlikelere karşı hızlı bir şekilde adapte olmayı öğrendiğini belirten Muraşko, “Bugüne kadar uygulanan ve diğer şeylerin yanı sıra teşhis tabanının güçlendirilmesine, test sistemlerinin hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve hastalıkların izlenmesine olanak tanıyan bir dizi programlar, yeni salgınlarla başarılı mücadele fırsatımızın olduğunu göstermektedir” diye konuştu.X hastalığını varsayımsal tehdit olarak tanımlayan Rusya Sağlık Bakanı, öte yandan daha ciddi salgınlarına karşı her zaman hazırlıklı olmak gerektiğine vurgu yaparken, Rusya’nın da bu amaçla her şeyi yaptığına dikkat çekti.15-19 Ocak tarihleri arasında Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu katılımcıları, kurban sayısı bakımından COVID-19 salgınını 20 kat geçebilecek olan ‘X hastalığı’nı ele almıştı.X hastalığı, bir salgına veya birden fazla ülkeye veya kıtaya yayılması halinde pandemiye neden olabilecek olsa da Dünya Sağlık Örgütü tarafından benimsenen ve şu anda bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara atıfta bulunmak için sunulan varsayımsal bir terim olarak görülüyor.X hastalığı hakkında bir diğer açıklama da Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova’dan gelirken, bu terimin tıp dünyasında uzun yıllardır var olduğunu anımsatan Popova, “Ancak kimse yeni hastalığı hangi özelliklerin ve parametrelerin karakterize edeceğini bilmiyor” ifadelerini kullandı.‘İlaç şirketlerinin işine geliyor’Popova, buna ek olarak, ‘X hastalığı’ ile ilgili açıklamaların bilimsel değil ekonomik gerekçeleri olabileceğini dışlamazken, bunun özellikle pandemiye hazırlık konusunda ileri görüşlü bir yaklaşım sergilediği iddia edilen büyük ilaç şirketlerinin işine geldiğini de sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/x-hastaligi-nedir-nasil-bulasir-1079980431.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

x hastalığı, dünya, rusya, rusya sağlık bakanlığı, covid-19, salgın, pandemi