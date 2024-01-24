https://sputniknews.com.tr/20240124/x-hastaligi-nedir-nasil-bulasir-1079980431.html
X hastalığı nedir, belirtileri neler?
X hastalığı nedir, belirtileri neler?
ilk kez 2018 yılında adı geçen Disease (X) hastalığı son günlerde bir kez daha gündeme geldi. X hastalığı şu anda gerçek değil ancak araştırmacılar, bilim... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T10:40+0300
2024-01-24T10:40+0300
2024-01-24T10:40+0300
türkiye
türkiye
hastalık
kovid-19
salgın
pandemi
x hastalığı
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
hasta
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2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü, ortalığı kasıp kavurma potansiyeline sahip olduğuna ve daha fazla çalışılması gerektiğine inandıkları patojenlerin bir listesini oluşturmak amacıyla 25 virüs ailesini ve bakteriyi incelemek üzere 300 bilim adamını bir araya getirdi. Bu listede, kuruluş tarafından ilk kez 2018 yılında tanınan Hastalık X de yer alıyor.DSÖ, virüsün "ciddi bir uluslararası salgının [bilinmeyen] bir patojenden kaynaklanabileceği bilgisini temsil ettiğini" söyledi.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Davos'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ilk "Hastalığımız X" olabileceğini ve bilim adamlarının ve uzmanların bu deneyimden aktif olarak ders aldığını söyledi.Hürriyet'in haberine göre Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 7 milyondan fazla insanı öldüren kovid-19'da yaşanandan daha fazla hasara neden olması muhtemel.Adalja, dünya çapında tahminen 50 milyon insanı öldüren 1918 grip salgınına atıfta bulunarak, "COVID-19 gibi bir olayda bu kadar başarısız olsaydık, 1918 düzeyindeki bir olayda ne kadar kötü durumda olacağımızı hayal edebilirsiniz." dedi.Bu nedenle dünyanın dört bir yanından uzmanlar, en kötü senaryoya hazırlanmak için sağlam ve etkili bir plan üzerinde çalışıyor. Ghebreyesus, erken uyarı sisteminin ve Kovid-19 salgını sırasında aşırı yüklenen ve çok sayıda ölüme yol açan sağlık altyapısına yönelik bir planın gelecekteki bir senaryoya yardımcı olabileceğini söyledi.X hastalığı nedir?Disease (X), bir salgına veya birden fazla ülkeye veya kıtaya yayılması halinde yeni bir pandemi krizine neden olabilecek, WHO tarafından benimsenen varsayımsal bir terim.X hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Şubat 2018'de, gelecekteki bir salgına neden olabilecek varsayımsal, bilinmeyen bir patojeni temsil etmek üzere plan öncelikli hastalıkların kısa listesinde benimsenen bir hastalık ismidir.
https://sputniknews.com.tr/20240123/1079933257.html
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x hastalığı nedir, nasıl bulaşır?, x hastalığı nedir,x hastalığı belirtileri neler?,dsö'den yeni salgın uyarısı,
x hastalığı nedir, nasıl bulaşır?, x hastalığı nedir,x hastalığı belirtileri neler?,dsö'den yeni salgın uyarısı,
X hastalığı nedir, belirtileri neler?
ilk kez 2018 yılında adı geçen Disease (X) hastalığı son günlerde bir kez daha gündeme geldi. X hastalığı şu anda gerçek değil ancak araştırmacılar, bilim insanları ve uzmanlar, bir eylem planı için hazırlanıyor.
2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü, ortalığı kasıp kavurma potansiyeline sahip olduğuna ve daha fazla çalışılması gerektiğine inandıkları patojenlerin bir listesini oluşturmak amacıyla 25 virüs ailesini ve bakteriyi incelemek üzere 300 bilim adamını bir araya getirdi. Bu listede, kuruluş tarafından ilk kez 2018 yılında tanınan Hastalık X de yer alıyor.
DSÖ, virüsün "ciddi bir uluslararası salgının [bilinmeyen] bir patojenden kaynaklanabileceği bilgisini temsil ettiğini" söyledi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Davos'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ilk "Hastalığımız X" olabileceğini ve bilim adamlarının ve uzmanların bu deneyimden aktif olarak ders aldığını söyledi.
Hürriyet'in haberine göre
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 7 milyondan fazla insanı öldüren kovid-19'da yaşanandan daha fazla hasara neden olması muhtemel.
Adalja, dünya çapında tahminen 50 milyon insanı öldüren 1918 grip salgınına atıfta bulunarak, "COVID-19 gibi bir olayda bu kadar başarısız olsaydık, 1918 düzeyindeki bir olayda ne kadar kötü durumda olacağımızı hayal edebilirsiniz." dedi.
Bu nedenle dünyanın dört bir yanından uzmanlar, en kötü senaryoya hazırlanmak için sağlam ve etkili bir plan üzerinde çalışıyor. Ghebreyesus, erken uyarı sisteminin ve Kovid-19 salgını sırasında aşırı yüklenen ve çok sayıda ölüme yol açan sağlık altyapısına yönelik bir planın gelecekteki bir senaryoya yardımcı olabileceğini söyledi.
Disease (X), bir salgına veya birden fazla ülkeye veya kıtaya yayılması halinde yeni bir pandemi krizine neden olabilecek, WHO tarafından benimsenen varsayımsal bir terim.
X hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Şubat 2018'de, gelecekteki bir salgına neden olabilecek varsayımsal, bilinmeyen bir patojeni temsil etmek üzere plan öncelikli hastalıkların kısa listesinde benimsenen bir hastalık ismidir.