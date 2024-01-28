https://sputniknews.com.tr/20240128/japonyadaki-depremlerde-yasamini-yitirenlerin-sayisi-236ya-cikti-1080111134.html

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 236'ya çıktı

Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 236'ya çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 236'ya yükseldi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T09:02+0300

2024-01-28T09:02+0300

2024-01-28T09:02+0300

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deprem

japonya

doğal afet

asya

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İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde ölenlerin sayısının 236'ya yükseldiği bildirildi.Açıklamada, depremde 43 bin 380 binanın hasar gördüğü, 490 farklı tahliye noktasında 14 bini aşkın kişinin konakladığı, elektrik kesintisinin 3 bin 500, su kesintisinin 43 bini aşkın evde sürdüğü belirtildi.Ayrıca, bölge genelindeki depremlerde yaralanan 1178 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

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