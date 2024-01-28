https://sputniknews.com.tr/20240128/japonyada-yabanci-isci-sayisi-ilk-kez-2-milyonu-asti-1080113911.html
Japonya'da yabancı işçi sayısı ilk kez 2 milyonu aştı
Japonya'da yabancı işçi sayısı ilk kez 2 milyonu aştı
Yaşlı nüfusun yüzde 30’lara ulaştığı Japonya'da ekonomik büyüme göstergelerinin de umut vermediği kaydedilirken, ülkedeki yabancı işçi sayısının ilk kez 2... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T10:25+0300
2024-01-28T10:25+0300
2024-01-28T10:25+0300
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Ülke içindeki yabancı işçilere yönelik verilerini güncelleyen Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, adadaki yabancı işçi sayısının 2 milyon 48 bin 675'e yükseldiğini bildirdi.Önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 artış gösteren bu sayı, ilk kez 2 milyon seviyesini aştı.Ayrıca, Japonya genelinde yabancı işçilerin çalıştığı iş yeri sayısı 19 bin 985 artışla 318 bin 775'e yükselirken, en çok yabancı işçinin bulunduğu yerler sırayla başkent Tokyo, güneydeki Aiçi eyaleti ve Osaka metropolü oldu.Yabancı işçiler arasında yüzde 25.3'ük oranla Vietnam uyruklu işçiler ilk sırada yer aldı.Ülke genelinde Vietnamlı 518 bin 364, Çinli 397 bin 918 ve Filipinli 226 bin 846 işçi bulunuyor.Yabancı işçilerin en çok istihdam edildiği sektörlerin başında imalat ve inşaat sektörleri geldi.Yaşlanan nüfus ve farklı sektörlerdeki iş gücü açıklarının, Japonya'nın, yabancı işçilere yönelimini artıracağı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231224/japonyada-nufus-krizi-buyuyor-1078860211.html
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japon, japonya, nüfus, yaşlı nüfus, yabancı, yabancı işçi, güney doğu asya, tokyo, vietnam
japon, japonya, nüfus, yaşlı nüfus, yabancı, yabancı işçi, güney doğu asya, tokyo, vietnam
Japonya'da yabancı işçi sayısı ilk kez 2 milyonu aştı
Yaşlı nüfusun yüzde 30’lara ulaştığı Japonya'da ekonomik büyüme göstergelerinin de umut vermediği kaydedilirken, ülkedeki yabancı işçi sayısının ilk kez 2 milyonu aştığı bildirildi.
Ülke içindeki yabancı işçilere yönelik verilerini güncelleyen Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, adadaki yabancı işçi sayısının 2 milyon 48 bin 675'e yükseldiğini bildirdi.
Önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 artış gösteren bu sayı, ilk kez 2 milyon seviyesini aştı.
Ayrıca, Japonya genelinde yabancı işçilerin çalıştığı iş yeri sayısı 19 bin 985 artışla 318 bin 775'e yükselirken, en çok yabancı işçinin bulunduğu yerler sırayla başkent Tokyo, güneydeki Aiçi eyaleti ve Osaka metropolü oldu.
Yabancı işçiler arasında yüzde 25.3'ük oranla Vietnam uyruklu işçiler ilk sırada yer aldı.
Ülke genelinde Vietnamlı 518 bin 364, Çinli 397 bin 918 ve Filipinli 226 bin 846 işçi bulunuyor.
Yabancı işçilerin en çok istihdam edildiği sektörlerin başında imalat ve inşaat sektörleri geldi.
Yaşlanan nüfus ve farklı sektörlerdeki iş gücü açıklarının, Japonya'nın, yabancı işçilere yönelimini artıracağı belirtiliyor.