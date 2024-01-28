https://sputniknews.com.tr/20240128/istanbulun-yuksek-kesimlerinde-kar-yagisi-basladi-1080130853.html
İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T19:27+0300
2024-01-28T19:27+0300
2024-01-28T19:27+0300
türkiye
istanbul
kar
kar yağışı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesiminde kar etkisini gösteriyor.Silivri ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/ankara-gune-karla-uyandi-istanbulda-kar-kapida-1080111732.html
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istanbul, kar, kar yağışı
istanbul, kar, kar yağışı
İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’un yüksek kesiminde kar etkisini gösteriyor.
Silivri ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.