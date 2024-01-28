https://sputniknews.com.tr/20240128/israil-ordusunun-hamas-tunelleriyle-mucadelesi-suruyor-1080117155.html
İsrail ordusunun Hamas tünelleriyle mücadelesi sürüyor
İsrail ordusunun Hamas tünelleriyle mücadelesi sürüyor
Gazze Şeridi'ndeki ablukada 114’üncü güne girilirken, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) Gazze Şeridi'nde yürüttüğü operasyonlar sırasında şu ana kadar... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T12:52+0300
2024-01-28T12:52+0300
2024-01-28T12:52+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
hamas
hamas hareketi
tünel
israil savunma kuvvetleri (idf)
abd
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ABD’li gazete Wall Street Journal (WSJ), ABD hükümet kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, Gazze Şeridi’nde kaç tünel olduğunu kimsenin kesin olarak söyleyemediğine dikkat çekerken, tahribat miktarını tam olarak tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.Ancak hem ABD hem de İsrail rakamlarına göre yeraltı koridorlarının yüzde 20 ila 40’ının hasar gördüğü ya da kullanılamaz hale geldiğini aktaran gazete, bu sonucun İsrailli yetkililer tarafından beklenenden daha düşük olduğunun altını çizdi.İsrail ordusu tarafından su pompaları kullanılarak tünelleri kullanılamaz hale getirme planını zorlaştıran çeşitli faktörler olduğuna dikkat çekilen haberde, “İsrail yetkililerine göre duvarlar, diğer beklenmedik engeller ve koruyucu yapılar su akışını yavaşlatıyor ya da durduruyor. Buna ek olarak, IDF yeterli insan gücünden yoksun ve var olanlar da rehine aramaktan ziyade tünelleri yok etme konusunda uzmanlaşmış durumda. Hepsi aynı tünel sisteminde olduğu için militanları yok etmek ve rehineleri kurtarmak arasındaki denge de bir zorluk” ifadelerine yer verildi.WSJ, İsrail ordusunun 2023'ün sonlarında Atlantis Denizi Operasyonu'nu (Sea of Atlantis) başlattığını, bu sırada Gazze'nin kuzeyine su pompaları kurulduğunu ve ocak ayında en az bir pompanın daha sisteme bağlandığını vurgularken, plana göre öncelikle Akdeniz'den temin edilen suyu taşıyan pompaların, militanların ve üst düzey Hamas liderlerinin saklandığı söylenen yeraltı tünel ağını su altında bırakması gerektiğini hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/abd-medyasi-israil-gazzedeki-tunelleri-suyla-doldurmaya-basladi-1078426050.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas hareketi, tünel, israil savunma kuvvetleri (idf), abd
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas hareketi, tünel, israil savunma kuvvetleri (idf), abd
İsrail ordusunun Hamas tünelleriyle mücadelesi sürüyor
Gazze Şeridi'ndeki ablukada 114’üncü güne girilirken, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) Gazze Şeridi'nde yürüttüğü operasyonlar sırasında şu ana kadar Hamas'ın yeraltı tünellerinin ancak yüzde 40'ını imha edebildiği iddia edildi.
ABD’li gazete Wall Street Journal (WSJ), ABD hükümet kaynaklarına atıfta bulunduğu haberinde, Gazze Şeridi’nde kaç tünel olduğunu kimsenin kesin olarak söyleyemediğine dikkat çekerken, tahribat miktarını tam olarak tahmin etmenin zor olduğunu belirtti.
Ancak hem ABD hem de İsrail rakamlarına göre yeraltı koridorlarının yüzde 20 ila 40’ının hasar gördüğü ya da kullanılamaz hale geldiğini aktaran gazete, bu sonucun İsrailli yetkililer tarafından beklenenden daha düşük olduğunun altını çizdi.
İsrail ordusu tarafından su pompaları kullanılarak tünelleri kullanılamaz hale getirme planını zorlaştıran çeşitli faktörler olduğuna dikkat çekilen haberde, “İsrail yetkililerine göre duvarlar, diğer beklenmedik engeller ve koruyucu yapılar su akışını yavaşlatıyor ya da durduruyor. Buna ek olarak, IDF yeterli insan gücünden yoksun ve var olanlar da rehine aramaktan ziyade tünelleri yok etme konusunda uzmanlaşmış durumda. Hepsi aynı tünel sisteminde olduğu için militanları yok etmek ve rehineleri kurtarmak arasındaki denge de bir zorluk” ifadelerine yer verildi.
WSJ, İsrail ordusunun 2023'ün sonlarında Atlantis Denizi Operasyonu'nu (Sea of Atlantis) başlattığını, bu sırada Gazze'nin kuzeyine su pompaları kurulduğunu ve ocak ayında en az bir pompanın daha sisteme bağlandığını vurgularken, plana göre öncelikle Akdeniz'den temin edilen suyu taşıyan pompaların
, militanların ve üst düzey Hamas liderlerinin saklandığı söylenen yeraltı tünel ağını su altında bırakması gerektiğini hatırlattı.