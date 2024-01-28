https://sputniknews.com.tr/20240128/gocmenleri-yunan-adasi-diyerek-ciftlik-koyuna-terk-ettiler-1080109884.html

Göçmenleri Yunan adası diyerek Çiftlik koyuna terk ettiler

Göçmenleri Yunan adası diyerek Çiftlik koyuna terk ettiler

Muğla’nın Marmaris ilçesi Çiftlik koyuna terk edilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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göçmenler

kaçak göçmen

göçmenler

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Marmaris Çiftlik Koyu Mevkii'nde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik bölgeye kurtarma botu gönderdi. İHA'nın haberine göre göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan Adası diyerek Çiftlik koyuna terk edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından kurtarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/hatayda-16-duzensiz-gocmen-yakalandi-1079926883.html

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göçmen, göçmenler, kaçak göçmen, göçmenler, yunan