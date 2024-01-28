https://sputniknews.com.tr/20240128/gocmenleri-yunan-adasi-diyerek-ciftlik-koyuna-terk-ettiler-1080109884.html
Göçmenleri Yunan adası diyerek Çiftlik koyuna terk ettiler
Göçmenleri Yunan adası diyerek Çiftlik koyuna terk ettiler
Muğla’nın Marmaris ilçesi Çiftlik koyuna terk edilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T00:13+0300
2024-01-28T00:13+0300
2024-01-28T00:13+0300
türkiye
göçmen
göçmenler
kaçak göçmen
göçmenler
yunan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080109728_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_7f54486865f95079b48b4b82a08ccc41.jpg
Marmaris Çiftlik Koyu Mevkii'nde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik bölgeye kurtarma botu gönderdi. İHA'nın haberine göre göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan Adası diyerek Çiftlik koyuna terk edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından kurtarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/hatayda-16-duzensiz-gocmen-yakalandi-1079926883.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080109728_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0f1bc6b9e5f6e8fc8cdbf14f581a5422.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
göçmen, göçmenler, kaçak göçmen, göçmenler, yunan
göçmen, göçmenler, kaçak göçmen, göçmenler, yunan
Göçmenleri Yunan adası diyerek Çiftlik koyuna terk ettiler
Muğla’nın Marmaris ilçesi Çiftlik koyuna terk edilen düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris Çiftlik Koyu Mevkii'nde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik bölgeye kurtarma botu gönderdi.
İHA'nın haberine göre göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan Adası diyerek Çiftlik koyuna terk edilen 17 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından kurtarıldı.