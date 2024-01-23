https://sputniknews.com.tr/20240123/hatayda-16-duzensiz-gocmen-yakalandi-1079926883.html

Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

hatay

düzensiz göç

düzensizlik

göçmen

iskenderun

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimlikle giren 16 göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda ekipler, İskenderun Otogarında yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 16 düzensiz göçmeni yakaladı.Dolmuş şoförü S.T, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240121/hatayda-turkiyeye-yasa-disi-yollarla-giren-53-suriye-uyruklu-yakalandi-1079880357.html

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