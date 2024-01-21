https://sputniknews.com.tr/20240121/hatayda-turkiyeye-yasa-disi-yollarla-giren-53-suriye-uyruklu-yakalandi-1079880357.html
Hatay'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 53 Suriye uyruklu yakalandı
Hatay'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 53 Suriye uyruklu yakalandı
Hatay'ın Belen ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 53 Suriye uyruklu yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T17:06+0300
2024-01-21T17:06+0300
2024-01-21T17:06+0300
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suriye
kaçak
suriyeli
il göç idaresi müdürlüğü
göç idaresi
yabancı
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Hatay'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 53 Suriye uyruklu yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen kamyoneti durdurmak istedi.Sürücüsü polisin ihtarına uymayıp kaçan araç, kovalamaca sonucu Girne Caddesi'nde yakalandı.Kamyonet ve arkasındaki kapalı römorkta bulunan 53 Suriye uyruklunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, 41 yaşındaki sürücü H.R'yi gözaltına aldı.Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/suriyedeki-abd-ussune-siha-saldirisi-1079802022.html
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hatay, suriye, kaçak, suriyeli, il göç idaresi müdürlüğü, göç idaresi, yabancı
hatay, suriye, kaçak, suriyeli, il göç idaresi müdürlüğü, göç idaresi, yabancı
Hatay'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 53 Suriye uyruklu yakalandı
Hatay'ın Belen ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 53 Suriye uyruklu yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 53 Suriye uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlenen kamyoneti durdurmak istedi.
Sürücüsü polisin ihtarına uymayıp kaçan araç, kovalamaca sonucu Girne Caddesi'nde yakalandı.
Kamyonet ve arkasındaki kapalı römorkta bulunan 53 Suriye uyruklunun Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, 41 yaşındaki sürücü H.R'yi gözaltına aldı.
Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.