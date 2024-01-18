https://sputniknews.com.tr/20240118/suriyedeki-abd-ussune-siha-saldirisi-1079802022.html
Suriye’deki ABD üssüne SİHA saldırısı
Suriye’deki ABD üssüne SİHA saldırısı
Irak İslami Direnişi, Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu Hemo Üssü'ne SİHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T21:09+0300
2024-01-18T21:09+0300
2024-01-18T21:09+0300
dünya
suriye
irak
irak
iran
irak islami direnişi
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Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Filistinli kadın, çocuk ve yaşlılarını hedef alan saldırılar ve katliamlarına karşılık olarak, mücahitlerimiz bu sabah Kamışlı Havaalanı batısında yer alan işgal altındaki Hemo üssüne bomba yüklü SİHA ile saldırı düzenlendi” denildi.SİHA’nın hedefini isabet ettiğini belirten açıklamada, “Direniş, düşmanın kalelerini yok etmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240118/kuzey-irakta-abd-ussu-yakinlarinda-patlama-1079799453.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, irak, irak, iran, irak islami direnişi
suriye, irak, irak, iran, irak islami direnişi
Suriye’deki ABD üssüne SİHA saldırısı
Irak İslami Direnişi, Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu Hemo Üssü'ne SİHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor.
Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Filistinli kadın, çocuk ve yaşlılarını hedef alan saldırılar ve katliamlarına karşılık olarak, mücahitlerimiz bu sabah Kamışlı Havaalanı batısında yer alan işgal altındaki Hemo üssüne bomba yüklü SİHA ile saldırı düzenlendi” denildi.
SİHA’nın hedefini isabet ettiğini belirten açıklamada, “Direniş, düşmanın kalelerini yok etmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.