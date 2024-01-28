https://sputniknews.com.tr/20240128/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-26-bin-422ye-yukseldi-1080118510.html
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 114. gününde, öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısı 65 bin 87'ye yükseldi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T13:16+0300
2024-01-28T13:16+0300
2024-01-28T13:16+0300
israil- filistin çatışması
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 165 kişinin öldürüldüğü, 290 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.Saldırıların devam etmesi nedeniyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ya da yollardaki yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422'ye, yaralı sayısının da 65 bin 87'ye yükseldiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-gazze-seridinde-soykirim-belirtisi-gormuyoruz-israile-desteklemeye-devam-edecegiz-1080091975.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, abd
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, abd
Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 114. gününde, öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısı 65 bin 87'ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 165 kişinin öldürüldüğü, 290 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.
Saldırıların devam etmesi nedeniyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ya da yollardaki yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422'ye, yaralı sayısının da 65 bin 87'ye yükseldiği belirtildi.