https://sputniknews.com.tr/20240128/gazzede-yasamini-yitiren-filistinlilerin-sayisi-26-bin-422ye-yukseldi-1080118510.html

Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi

Gazze’de yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 114. gününde, öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısı 65 bin 87'ye yükseldi. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T13:16+0300

2024-01-28T13:16+0300

2024-01-28T13:16+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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gazze şeridi

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 165 kişinin öldürüldüğü, 290 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.Saldırıların devam etmesi nedeniyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ya da yollardaki yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422'ye, yaralı sayısının da 65 bin 87'ye yükseldiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-gazze-seridinde-soykirim-belirtisi-gormuyoruz-israile-desteklemeye-devam-edecegiz-1080091975.html

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