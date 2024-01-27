https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-gazze-seridinde-soykirim-belirtisi-gormuyoruz-israile-desteklemeye-devam-edecegiz-1080091975.html

ABD: Gazze Şeridi'nde soykırım belirtisi görmüyoruz, İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz

ABD: Gazze Şeridi'nde soykırım belirtisi görmüyoruz, İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda ABD'nin Gazze Şeridi'nde soykırım belirtisi... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T10:28+0300

2024-01-27T10:28+0300

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israil- filistin çatışması

abd

john kirby

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gazze şeridi

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinde soykırım belirtisi görmediğini, ancak Filistinli nüfus arasındaki kayıpların sayısını aşırı bulduğunu söyledi.Kirby yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:ABD'nin sürekli olarak 'soykırım' iddiasının temelsiz olduğunu söylediğini ifade eden Kirby, mahkemenin de İsrail'i soykırım suçundan suçlu bulmadığını vurguladı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ABD'nin destek vermeye devam edip etmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta Kirby, "İsrail'in, kendilerini haritadan silmek isteyen bir örgüt olan Hamas'ın hala geçerli olan tehdidine karşı kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları desteği almaları gerektiğine inanmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Konuşmasında İsrail'i daha dikkatli ve daha hassas olmaya teşvik etmeye devam edebileceklerini belirten Kirby, İsrail'i daha fazla insani yardım ulaştırması için teşvik etmeye devam edeceklerini ifade etti.

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