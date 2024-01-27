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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-gazze-seridinde-soykirim-belirtisi-gormuyoruz-israile-desteklemeye-devam-edecegiz-1080091975.html
ABD: Gazze Şeridi'nde soykırım belirtisi görmüyoruz, İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz
ABD: Gazze Şeridi'nde soykırım belirtisi görmüyoruz, İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda ABD'nin Gazze Şeridi'nde soykırım belirtisi... 27.01.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinde soykırım belirtisi görmediğini, ancak Filistinli nüfus arasındaki kayıpların sayısını aşırı bulduğunu söyledi.Kirby yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:ABD'nin sürekli olarak 'soykırım' iddiasının temelsiz olduğunu söylediğini ifade eden Kirby, mahkemenin de İsrail'i soykırım suçundan suçlu bulmadığını vurguladı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ABD'nin destek vermeye devam edip etmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta Kirby, "İsrail'in, kendilerini haritadan silmek isteyen bir örgüt olan Hamas'ın hala geçerli olan tehdidine karşı kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları desteği almaları gerektiğine inanmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Konuşmasında İsrail'i daha dikkatli ve daha hassas olmaya teşvik etmeye devam edebileceklerini belirten Kirby, İsrail'i daha fazla insani yardım ulaştırması için teşvik etmeye devam edeceklerini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240126/netanyahudan-uluslararasi-adalet-divani-kararina-tepki-bu-asagilik-girisimi-reddediyoruz-1080077804.html
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abd, john kirby, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi, soykırım, benyamin netanyahu, güney afrika, uluslararası adalet divanı
abd, john kirby, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi, soykırım, benyamin netanyahu, güney afrika, uluslararası adalet divanı

ABD: Gazze Şeridi'nde soykırım belirtisi görmüyoruz, İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz

10:28 27.01.2024 (güncellendi: 10:31 27.01.2024)
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2024
© AA / Celal Güneş
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü, basın toplantısında yaptığı açıklamalarda ABD'nin Gazze Şeridi'nde soykırım belirtisi görmediğini dile getirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinde soykırım belirtisi görmediğini, ancak Filistinli nüfus arasındaki kayıpların sayısını aşırı bulduğunu söyledi.
Kirby yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İsrail Savunma Kuvvetleri askerlerinin her gün ranzalarında uyandıklarına ve botlarını yere koyduklarında yaptıkları her şeyin Filistin halkını yok etmeyi amaçladığını söylediklerine dair hiçbir belirti görmüyoruz.Hamas'ın yarattığı tehdidi yok etmeyi amaçlıyorlar. Bu, tek bir masum can kaybını bile mazur göreceğimiz anlamına gelmez. Kabul edilebilir sivil kayıp sayısı sıfırdır, ancak İsrail ordusunun soykırım niyeti ya da eylemleri suçlamalarını destekleyecek hiçbir şey görmedik.
ABD'nin sürekli olarak 'soykırım' iddiasının temelsiz olduğunu söylediğini ifade eden Kirby, mahkemenin de İsrail'i soykırım suçundan suçlu bulmadığını vurguladı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya ABD'nin destek vermeye devam edip etmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta Kirby, "İsrail'in, kendilerini haritadan silmek isteyen bir örgüt olan Hamas'ın hala geçerli olan tehdidine karşı kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları desteği almaları gerektiğine inanmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Konuşmasında İsrail'i daha dikkatli ve daha hassas olmaya teşvik etmeye devam edebileceklerini belirten Kirby, İsrail'i daha fazla insani yardım ulaştırması için teşvik etmeye devam edeceklerini ifade etti.
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