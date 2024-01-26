https://sputniknews.com.tr/20240126/netanyahudan-uluslararasi-adalet-divani-kararina-tepki-bu-asagilik-girisimi-reddediyoruz-1080077804.html

Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanı kararına tepki: 'Bu aşağılık girişimi reddediyoruz'

Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanı kararına tepki: 'Bu aşağılık girişimi reddediyoruz'

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı 'haklı savaş' içinde olduğunu ve 'tam zafere' kadar savaşacağını söyledi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T17:52+0300

2024-01-26T17:52+0300

2024-01-26T17:52+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

uluslararası adalet divanı

soykırım

hamas

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Başbakan Benyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'i Filistinlilere karşı soykırım eylemleri gerçekleştirilmesini önleyecek tedbirler almaya çağıran geçici kararının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendisini savunma hakkını inkar etmeye yönelik 'aşağılık' girişimi reddettiğini ve Hamas'la savaşmaya devam edeceğini söyledi.Netanyahu açıklamasında şu sözlere yer verdi:Hamas'ı 'soykırımcı' bir örgüt olarak ilan eden Netanyahu, İsrail'in savaşının 'teröristlere' karşı olduğunu, Filistinli sivillere karşı olmadığını savundu.Açıklamasında, "Uluslararası Holokost Anma Günü arifesinde, İsrail Başbakanı olarak bir kez daha söz veriyorum: Bir Daha Asla!" diyen Netanyahu, İsraili ve İsrail halkını savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecekleri sözünü verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240126/uluslararasi-adalet-divani-israilin-soykirim-iddialarin-makul-seviyede-ispatladigina-hukmetti-1080069015.html

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benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası adalet divanı, soykırım, hamas