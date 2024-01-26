https://sputniknews.com.tr/20240126/netanyahudan-uluslararasi-adalet-divani-kararina-tepki-bu-asagilik-girisimi-reddediyoruz-1080077804.html
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanı kararına tepki: 'Bu aşağılık girişimi reddediyoruz'
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanı kararına tepki: 'Bu aşağılık girişimi reddediyoruz'
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı 'haklı savaş' içinde olduğunu ve 'tam zafere' kadar savaşacağını söyledi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T17:52+0300
2024-01-26T17:52+0300
2024-01-26T17:52+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
uluslararası adalet divanı
soykırım
hamas
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Başbakan Benyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'i Filistinlilere karşı soykırım eylemleri gerçekleştirilmesini önleyecek tedbirler almaya çağıran geçici kararının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendisini savunma hakkını inkar etmeye yönelik 'aşağılık' girişimi reddettiğini ve Hamas'la savaşmaya devam edeceğini söyledi.Netanyahu açıklamasında şu sözlere yer verdi:Hamas'ı 'soykırımcı' bir örgüt olarak ilan eden Netanyahu, İsrail'in savaşının 'teröristlere' karşı olduğunu, Filistinli sivillere karşı olmadığını savundu.Açıklamasında, "Uluslararası Holokost Anma Günü arifesinde, İsrail Başbakanı olarak bir kez daha söz veriyorum: Bir Daha Asla!" diyen Netanyahu, İsraili ve İsrail halkını savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecekleri sözünü verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/uluslararasi-adalet-divani-israilin-soykirim-iddialarin-makul-seviyede-ispatladigina-hukmetti-1080069015.html
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benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası adalet divanı, soykırım, hamas
benyamin netanyahu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası adalet divanı, soykırım, hamas
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanı kararına tepki: 'Bu aşağılık girişimi reddediyoruz'
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı 'haklı savaş' içinde olduğunu ve 'tam zafere' kadar savaşacağını söyledi.
Başbakan Benyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'i Filistinlilere karşı soykırım eylemleri gerçekleştirilmesini önleyecek tedbirler almaya çağıran geçici kararının ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in kendisini savunma hakkını inkar etmeye yönelik 'aşağılık' girişimi reddettiğini ve Hamas'la savaşmaya devam edeceğini söyledi.
Netanyahu açıklamasında şu sözlere yer verdi:
İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme konusundaki kutsal taahhüdümüz de aynı şekilde sarsılmazdır. İsrail'in bu temel hakkını inkar etmeye yönelik alçakça girişim, Yahudi devletine karşı bariz bir ayrımcılıktır ve haklı olarak reddedilmiştir. İsrail'e yöneltilen soykırım suçlaması sadece yanlış değil, aynı zamanda çirkindir ve her yerde namuslu insanlar bunu reddetmelidir.
Hamas'ı 'soykırımcı' bir örgüt olarak ilan eden Netanyahu, İsrail'in savaşının 'teröristlere' karşı olduğunu, Filistinli sivillere karşı olmadığını savundu.
Açıklamasında, "Uluslararası Holokost Anma Günü arifesinde, İsrail Başbakanı olarak bir kez daha söz veriyorum: Bir Daha Asla!" diyen Netanyahu, İsraili ve İsrail halkını savunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecekleri sözünü verdi.