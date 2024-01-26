https://sputniknews.com.tr/20240126/uluslararasi-adalet-divani-israilin-soykirim-iddialarin-makul-seviyede-ispatladigina-hukmetti-1080069015.html
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, soykırım suçuyla yargılanacak
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, soykırım suçuyla yargılanacak
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T15:36+0300
2024-01-26T15:36+0300
2024-01-26T16:10+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
soykırım
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Uluslararası Adalet Divanı, (soykırım davasında) İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatladığına hükmetti.Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. Yargıç Joan E. Donoghue, İsrail'e yönelik 'bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına' girdiğini ifade etti.'İsrail 1 ay içinde rapor sunmalı'Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlar şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240126/erdogan-isvece-verilen-nato-onayini-degerlendirdi-abdnin-kararini-bekliyoruz-1080066492.html
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israil, israil-filistin, soykırım
israil, israil-filistin, soykırım
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, soykırım suçuyla yargılanacak
15:36 26.01.2024 (güncellendi: 16:10 26.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklıyor.
Uluslararası Adalet Divanı, (soykırım davasında) İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede' ispatladığına hükmetti.
Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. Yargıç Joan E. Donoghue, İsrail'e yönelik 'bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına' girdiğini ifade etti.
'İsrail 1 ay içinde rapor sunmalı'
Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlar şu şekilde:
İsrail, 1 ay içinde masum insanların temel hizmetlere erişebildiğine dair kanıt sunmalıdır"
İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı
İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri almalı
Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde 'acil tehlike' teşkil ediyor
İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için acil ve etkin adımlar atmalı.
Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkındayız ve can kayıplarından derin endişe duyuyoruz.