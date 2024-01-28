https://sputniknews.com.tr/20240128/filistin-unrwaya-finansal-destegin-kesilmesi-filistin-davasinin-tasfiyesini-amacliyor-1080124227.html

Filistin: UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesi Filistin davasının tasfiyesini amaçlıyor

Filistin: UNRWA'ya finansal desteğin kesilmesi Filistin davasının tasfiyesini amaçlıyor

Filistin, bazı ülkelerin İsrail'in iddialarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA)... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T16:07+0300

2024-01-28T16:07+0300

2024-01-28T16:07+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

almanya

italya

filistin

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Filistin Devlet Başkanlığından, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteklerini kesmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, İsrail'in UNRWA'ya karşı yürüttüğü kampanyanın Filistin davasının tasfiyesini amaçladığı ve bunun, "toplu bir cezalandırma" olduğu belirtildi.UNRWA'ya finansal desteğini kesme kararı alan ülkelere de bu kararlarından geri adım atma çağrısında bulunuldu.Milyonlarca Filistinliye toplu cezalandırmaFilistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD'nin UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararına tepki gösterildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240128/unrwadan-destegi-kesen-ulkelere-uyari-gazzede-yardim-calismalarinin-sonlanmasina-yol-acabilir-1080120242.html

israil

gazze

gazze şeridi

almanya

italya

filistin

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), almanya, italya, filistin, ortadoğu