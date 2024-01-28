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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/unrwadan-destegi-kesen-ulkelere-uyari-gazzede-yardim-calismalarinin-sonlanmasina-yol-acabilir-1080120242.html
UNRWA'dan desteği kesen ülkelere uyarı: Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir
UNRWA'dan desteği kesen ülkelere uyarı: Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrailli yetkililerin bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023'te... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T14:25+0300
2024-01-28T14:25+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
almanya
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Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Dokuz ülke UNRWA'ya yönelik fonlarını geçici olarak askıya almıştır. Bu karar, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölge genelinde devam eden insani yardım çalışmalarımızı tehdit etmektedir" ifadesini kullandı.UNRWA'nın şeffaf ve bağımsız soruşturma talep ettiğine dikkati çeken Lazzarini, bu bağlamda bakıldığında çalışanlara yönelik iddialara tepki olarak UNRWA'ya yapılan fonların askıya alınmasının "şok edici" olduğunu vurguladı.Lazzarini, UNRWA'nın Gazze'deki başlıca insani yardım kuruluşu olduğunu ve 2 milyondan fazla insanın "hayatta kalmak için bu kuruluşa ihtiyaç duyduğunu" belirtti.UNRWA'nın Gazze'deki insanlar için can simidi olduğuna işaret eden Lazzarini, finansman yetersizliği nedeniyle bu durumun her an çökebileceğini kaydetti.Lazzarini, "Özellikle bölgede savaş, yerinden edilme ve siyasi krizlerin yaşandığı bir dönemde, bazı kişilere yönelik suç teşkil eden iddialar nedeniyle bir kuruluşa ve hizmet ettiği tüm topluma yaptırım uygulamak son derece sorumsuzca olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Ülkelerin desteklerini geçici süreyle kesmesinin bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin sona ermesine neden olabileceğini belirten Lazzarini, ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye çağırarak Gazze'deki insanların yaşamının buna bağlı olduğunu vurguladı.Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Gazze'deki Filistinlilerin bu ek toplu cezalandırmaya ihtiyacı yoktu. Bu hepimizi lekeliyor" ifadelerine yer verdi.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.UNRWA, İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.Guterres ise İsrailli yetkililerin BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa yaptıkları finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/bm-tum-ulkeleri-unrwanin-calismalarini-durdurmasini-engellemeye-cagirdi-1080110809.html
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birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), almanya, italya, hamas
birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), almanya, italya, hamas

UNRWA'dan desteği kesen ülkelere uyarı: Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir

14:25 28.01.2024
© AP Photo / Bilal HusseinBirleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrailli yetkililerin bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından ülkelerin finansal desteklerini kesmesinin Gazze'deki insani yardım çalışmalarının durmasına yol açabileceğini bildirdi.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Dokuz ülke UNRWA'ya yönelik fonlarını geçici olarak askıya almıştır. Bu karar, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölge genelinde devam eden insani yardım çalışmalarımızı tehdit etmektedir" ifadesini kullandı.
UNRWA'nın şeffaf ve bağımsız soruşturma talep ettiğine dikkati çeken Lazzarini, bu bağlamda bakıldığında çalışanlara yönelik iddialara tepki olarak UNRWA'ya yapılan fonların askıya alınmasının "şok edici" olduğunu vurguladı.
Lazzarini, UNRWA'nın Gazze'deki başlıca insani yardım kuruluşu olduğunu ve 2 milyondan fazla insanın "hayatta kalmak için bu kuruluşa ihtiyaç duyduğunu" belirtti.
UNRWA'nın Gazze'deki insanlar için can simidi olduğuna işaret eden Lazzarini, finansman yetersizliği nedeniyle bu durumun her an çökebileceğini kaydetti.
Lazzarini, "Özellikle bölgede savaş, yerinden edilme ve siyasi krizlerin yaşandığı bir dönemde, bazı kişilere yönelik suç teşkil eden iddialar nedeniyle bir kuruluşa ve hizmet ettiği tüm topluma yaptırım uygulamak son derece sorumsuzca olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Ülkelerin desteklerini geçici süreyle kesmesinin bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin sona ermesine neden olabileceğini belirten Lazzarini, ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye çağırarak Gazze'deki insanların yaşamının buna bağlı olduğunu vurguladı.
Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Gazze'deki Filistinlilerin bu ek toplu cezalandırmaya ihtiyacı yoktu. Bu hepimizi lekeliyor" ifadelerine yer verdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA, İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Guterres ise İsrailli yetkililerin BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa yaptıkları finansal desteklerini durduran ülkeleri bu kararlarından geri dönmeye çağırdı.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
BM, tüm ülkeleri UNRWA'nın çalışmalarını durdurmasını engellemeye çağırdı
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