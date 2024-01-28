Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir adaylarını tanıttı
14:53 28.01.2024 (güncellendi: 16:34 28.01.2024)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı Erdoğan
© AA / Utku Uçrak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "CHP'nin yeni genel başkanını partisinde kimsenin takmadığı belli" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Erdoğan toplantıdaki konuşmasında şunları ifade etti:
Şehirlerimize eser kazandırmak için sürekli kadrolarımızı, vizyonumuzu yeniliyoruz
Şu Eskişehir’e hızlı treni kim getirdi? Eskişehir’in bütün yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün otoyollar, otobanlar kimle inşa edildi? AK Parti Şimdi bundan sonra tabii ki bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da inşallah hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehirimiz yeniden ayağa kalkar. Buna var mıyız?
CHP'nin yeni genel başkanını partisinde kimsenin takmadığı belli ama bize höykürerek bunu gizleyebileceğini sanıyor. CHP'nin eski genel başkanının dersi ise sessiz sedasız bir şekilde koltuğuna geri dönmektir.
Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur.
Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz.
CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka tahammülü olmayan zihniyetine büründü.
Başkan adayları şöyle:
Alpu: Alparslan Kokulu
Beylikova: Vahit Kara
Çifteler: Kadir Bıyık
Günyüzü: Hİdayet Özmen
Han: Bekir Belceli
İnönü: Serhat Hamamcı
Mihalgazi: Zeynep Güneş
Seyitgazi: Erhan Erden
Mahmudiye: Murat Uçarer
Mihalgazi: Zeynep Güneş
Mihalıççık: Halil Sami Barış
Odunpazarı: Özkan Alp
Seyitgazi: Erhan Erden
Sivrihisar: Hüseyin İlhan
Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü
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