Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir adaylarını tanıttı

Şehirlerimize eser kazandırmak için sürekli kadrolarımızı, vizyonumuzu yeniliyoruz Şehirlerimize eser kazandırmak için sürekli kadrolarımızı, vizyonumuzu yeniliyoruz

Şu Eskişehir’e hızlı treni kim getirdi? Eskişehir’in bütün yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün otoyollar, otobanlar kimle inşa edildi? AK Parti Şimdi bundan sonra tabii ki bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da inşallah hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehirimiz yeniden ayağa kalkar. Buna var mıyız? Şu Eskişehir’e hızlı treni kim getirdi? Eskişehir’in bütün yollarıyla ilgiliadımlarda kimin imzası var? Bütün otoyollar, otobanlar kimle inşa edildi? AK Parti Şimdi bundan sonra tabii ki bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da inşallah hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehirimiz yeniden ayağa kalkar. Buna var mıyız?

CHP'nin yeni genel başkanını partisinde kimsenin takmadığı belli ama bize höykürerek bunu gizleyebileceğini sanıyor. CHP'nin eski genel başkanının dersi ise sessiz sedasız bir şekilde koltuğuna geri dönmektir. CHP'nin yeni genel başkanını partisinde kimsenin takmadığı belli ama bize höykürerek bunu gizleyebileceğini sanıyor. CHP'nin eski genel başkanının dersi ise sessiz sedasız bir şekilde koltuğuna geri dönmektir.

Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur. Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur.

Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz. Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz.