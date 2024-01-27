Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıklayacak
15:01 27.01.2024 (güncellendi: 15:24 27.01.2024)
© İHA / Emrah YorulmazCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
© İHA / Emrah Yorulmaz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları'nı açıklıyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Milletimiz, 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir.
Bizim adaylarımız, belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır.
İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıkta hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum.
Bizim adaylarımız, belediye başkanlığı koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır.
İzmir Körfezi'nin hali nedir ya? Kokudan geçemiyoruz. Eskiden Haliç'te böyleydi, biz kurtardık.
İsrail'i bir kez daha uluslararası toplumun ve kurumların sesine kulak vererek, saldırılarını ve katliamlarını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.
Uluslararası Adalet Divanının dün aldığı karar dünya 5'ten büyüktür haykırışımızın adeta bir aksisedasıdır.
18 Ocak, 09:29