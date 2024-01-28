https://sputniknews.com.tr/20240128/ebru-destandan-beyin-kanamasi-geciren-settar-tanriogenin-son-durumuna-iliskin-paylasim-1080112182.html

Ebru Destan'dan beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in son durumuna ilişkin paylaşım

Ebru Destan'dan beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in son durumuna ilişkin paylaşım

Bir Demet Tiyatro, Vavien ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. Kötü haberi duyuran Ebru Destan... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T09:41+0300

2024-01-28T09:41+0300

2024-01-28T09:41+0300

yaşam

settar tanrıöğen

oyuncu

beyin kanaması

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Kızılcık Şerbeti dizisindeki "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. Kötü haberi duyuran eski manken Ebru Destan “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz.” İfadelerini kullandı.Settar Tanrıöğen kimdir?22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte Vavien adlı filmde rol alan Settar Tanrıöğen, filmde oynadığı Cemal rolü ile SİYAD Türk Sineması ödülleri kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödünü aldı.2010 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında ki sorunları konu alan Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı filmde Buğra Gülsoy, Hazar Ergüçlü, Osman Alkaş ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, filmde canlandırdığı Cevdet karakteri ile 2011'de Ankara Film Festivali kapsamında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.2015 yılında Selim Evci'nin yazıp yönettiği Saklı adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak ile birlikte rol alan Settar Tanrıöğen, Cengiz rolünü oynadı.2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı adlı komedi filminde başrolde oynadı.Settar Tanrıöğen, 2015-2017 döneminde Baba Candır adlı dizide Salih Çelik karakterini canlandırdı. Bu sıralar Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat vermektedir.

https://sputniknews.com.tr/20231228/oyuncu-akusta-hocam-kafama-yumruk-atti-beyin-kanamasi-gecirdim-berberde-bile-kafami-kollarim-1079139540.html

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settar tanrıöğen, oyuncu, beyin kanaması