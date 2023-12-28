https://sputniknews.com.tr/20231228/oyuncu-akusta-hocam-kafama-yumruk-atti-beyin-kanamasi-gecirdim-berberde-bile-kafami-kollarim-1079139540.html
Oyuncu Akusta: Hocam kafama yumruk attı, beyin kanaması geçirdim, berberde bile kafamı kollarım
Oyuncu Akusta: Hocam kafama yumruk attı, beyin kanaması geçirdim, berberde bile kafamı kollarım
Oyuncu Mesut Akusta çocukluk yıllarında yaşadığı olayı ilk kez anlattı. Bir öğretmeninin yumruğu ile beyin kanaması geçirdiğini belirten Akusta, o günlerin... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T16:28+0300
2023-12-28T16:28+0300
2023-12-28T16:28+0300
yaşam
oyuncu
mesut akusta
darp
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Mesut Akusta, Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Usta oyuncu Akusta okul yıllarında yaşadığı bir şiddet olayını şu sözlerle anlattı
https://sputniknews.com.tr/20230919/beyin-kanamasi-geciren-polis-akademisi-muduru-hayatini-kaybetti-1075588694.html
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oyuncu, mesut akusta, darp
oyuncu, mesut akusta, darp
Oyuncu Akusta: Hocam kafama yumruk attı, beyin kanaması geçirdim, berberde bile kafamı kollarım
Oyuncu Mesut Akusta çocukluk yıllarında yaşadığı olayı ilk kez anlattı. Bir öğretmeninin yumruğu ile beyin kanaması geçirdiğini belirten Akusta, o günlerin ardından hala kafasını koruma gereksinimi duyduğunu dile getirdi.
Mesut Akusta, Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.
Usta oyuncu Akusta okul yıllarında yaşadığı bir şiddet olayını şu sözlerle anlattı
"İlkokulu bitirince Afyon'a annemin memleketine taşındık. Babam rahmetli olunca da Afyon'dan Ankara'ya taşındık. Ortaokula Afyon'da başladım. Okul hayatım olmadı, orta ikideyken ben beyin kanaması geçirdim; hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan. İlk komaya okulda giriyorum, hastaneye götürüyorlar, iyi gibiyim sonra gece yarısı yeniden komaya giriyorum. Doktorlar diyor ki 'Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara'ya götürmeniz lazım' Beni Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne Beyin Cerrahi Bölümüne götürüyorlar, orada tedavi görüyorum."