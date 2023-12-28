Oyuncu Akusta: Hocam kafama yumruk attı, beyin kanaması geçirdim, berberde bile kafamı kollarım

"İlkokulu bitirince Afyon'a annemin memleketine taşındık. Babam rahmetli olunca da Afyon'dan Ankara'ya taşındık. Ortaokula Afyon'da başladım. Okul hayatım olmadı, orta ikideyken ben beyin kanaması geçirdim; hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan. İlk komaya okulda giriyorum, hastaneye götürüyorlar, iyi gibiyim sonra gece yarısı yeniden komaya giriyorum. Doktorlar diyor ki 'Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara'ya götürmeniz lazım' Beni Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne Beyin Cerrahi Bölümüne götürüyorlar, orada tedavi görüyorum."