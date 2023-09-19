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Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü hayatını kaybetti
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
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polis
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Bitlis'te beyin kanaması geçirmesi sonucu Diyarbakır'a sevk edilen Kazım Kaman, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.21 Ağustos'ta rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaman'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiş, buradaki müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verilmişti. Kaman, hastanenin bahçesine iniş yapan askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edilmişti.
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bitlis, polis, polis akademisi
bitlis, polis, polis akademisi

Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü hayatını kaybetti

11:06 19.09.2023
© AA / VAHİT OLCAY-AW033406Kazım Kaman
Kazım Kaman - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© AA / VAHİT OLCAY-AW033406
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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bitlis'te beyin kanaması geçirmesi sonucu Diyarbakır'a sevk edilen Kazım Kaman, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
21 Ağustos'ta rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaman'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiş, buradaki müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verilmişti. Kaman, hastanenin bahçesine iniş yapan askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edilmişti.
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