https://sputniknews.com.tr/20230919/beyin-kanamasi-geciren-polis-akademisi-muduru-hayatini-kaybetti-1075588694.html
Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü hayatını kaybetti
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T11:06+0300
2023-09-19T11:06+0300
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bitlis
polis
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Bitlis'te beyin kanaması geçirmesi sonucu Diyarbakır'a sevk edilen Kazım Kaman, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.21 Ağustos'ta rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaman'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiş, buradaki müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verilmişti. Kaman, hastanenin bahçesine iniş yapan askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edilmişti.
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bitlis, polis, polis akademisi
bitlis, polis, polis akademisi
Beyin kanaması geçiren polis akademisi müdürü hayatını kaybetti
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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bitlis'te beyin kanaması geçirmesi sonucu Diyarbakır'a sevk edilen Kazım Kaman, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
21 Ağustos'ta rahatsızlanarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaman'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edilmiş, buradaki müdahalelerin ardından ileri tetkik ve tedavi için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verilmişti. Kaman, hastanenin bahçesine iniş yapan askeri helikopterle Diyarbakır'a sevk edilmişti.