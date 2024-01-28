https://sputniknews.com.tr/20240128/dunyanin-en-buyuk-sucuklu-yumurtasi-450-kilogram-sucuk-3-bin-yumurta-kullanildi-1080127212.html

450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanıldı: Onbinlerce kişi tadına baktı

450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanıldı: Onbinlerce kişi tadına baktı

Sivrihisar'da 2023'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 'Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası', bu yıl da 450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanılarak 25... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T17:54+0300

2024-01-28T17:54+0300

2024-01-28T18:58+0300

yaşam

sucuk

yumurta

sivrihisar

guinness rekorlar kitabı

guinness

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Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin 8'incisi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda yapıldı.Festivalde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, mangal başına geçerek vatandaşlara sucuk ekmek dağıttı.Geçen sene Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası, bu yıl da 450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanılarak 25 metrekarelik tavada pişirildi.Binlerce kişinin katıldığı festivalde 7.5 ton sucuk ekmek dağıtıldı.Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, festivale katılımın önceki yıllara kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230902/dunyanin-en-kucuk-tahta-kasigiyla-guinness-rekorunu-kirdi-1075126213.html

sivrihisar

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