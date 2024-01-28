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450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanıldı: Onbinlerce kişi tadına baktı
450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanıldı: Onbinlerce kişi tadına baktı
Sivrihisar'da 2023'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 'Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası', bu yıl da 450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanılarak 25... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
sucuk
yumurta
sivrihisar
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Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin 8'incisi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda yapıldı.Festivalde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, mangal başına geçerek vatandaşlara sucuk ekmek dağıttı.Geçen sene Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası, bu yıl da 450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanılarak 25 metrekarelik tavada pişirildi.Binlerce kişinin katıldığı festivalde 7.5 ton sucuk ekmek dağıtıldı.Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, festivale katılımın önceki yıllara kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230902/dunyanin-en-kucuk-tahta-kasigiyla-guinness-rekorunu-kirdi-1075126213.html
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dünyanın en büyük sucuklu yumurtası, en büyük sucuklu yumurta, en lezzetli en büyük
dünyanın en büyük sucuklu yumurtası, en büyük sucuklu yumurta, en lezzetli en büyük

450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanıldı: Onbinlerce kişi tadına baktı

17:54 28.01.2024 (güncellendi: 18:58 28.01.2024)
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813
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Sivrihisar'da 2023'de Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 'Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası', bu yıl da 450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanılarak 25 metrekarelik tavada pişirildi. 200 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilen festivalde 7.5 ton sucuk ekmek dağıtıldı.
Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin 8'incisi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda yapıldı.
Festivalde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci, mangal başına geçerek vatandaşlara sucuk ekmek dağıttı.
Geçen sene Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası, bu yıl da 450 kilogram sucuk, 3 bin yumurta kullanılarak 25 metrekarelik tavada pişirildi.
Binlerce kişinin katıldığı festivalde 7.5 ton sucuk ekmek dağıtıldı.
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
© AA / Oğuz EkiciDünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası
Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Oğuz Ekici
Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası
© AA / Oğuz EkiciSivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin 8'incisi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda yapıldı
Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin 8'incisi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda yapıldı - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Oğuz Ekici
Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin 8'incisi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda yapıldı
1/6
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
2/6
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
3/6
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
4/6
© İHA / EMİR ERTEN-AW129813
Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu
5/6
© AA / Oğuz Ekici
Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası
6/6
© AA / Oğuz Ekici
Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin 8'incisi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi Alanı'nda yapıldı
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, festivale katılımın önceki yıllara kıyasla çok daha yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi:
"25 metrekarelik sacımızda 450 kilo sucuk ve 3 bin yumurtayla dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını Guinness Rekorlar Kitabı'na zaten tescillemiştik. Artık geleneksel hale getirdiğimiz 450 kilo sucuk ve 3 bin yumurtayla dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını bu yıl da gerçekleştirdik. 200 binin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirdiğimiz kış mevsiminin en lezzetli festivalinde misafirlerimizin güzel ve keyifli bir gün geçirmeleri için tüm hazırlıklarımızı yaptık."
Dünyanın en küçük tahta kaşığıyla Guinness rekorunu kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
DÜNYA
Dünyanın en küçük tahta kaşığıyla Guinness rekorunu kırdı
2 Eylül 2023, 11:59
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