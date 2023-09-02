Dünyanın en küçük tahta kaşığıyla Guinness rekorunu kırdı

Hindistan'ın Bangalore şehrinde yaşayan Prajapati, çalışmalarını yaptığı dükkanında yalnızca 1.6 mm ölçülerinde dünyanın en küçük tahta kaşığını yaparak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.



Prajapati, tek bir tahta parçasından bir bıçak ve cerrahi bıçak kullanılarak titizlikle oyulmuş tahta kaşığı eserinin yanı sıra farklı malzemelerden yapılmış diğer eserlerini de gösteriyor.



Guinness Dünya Rekorları'na göre Prajapati, 2022'de başka bir Hintli sanatçı Navratan Prajapati Murtikar'ın belirlediği 2 mm'lik önceki rekoru kırdı.



Minik tahta kaşığın Guinness Dünya Rekorları'na göre standart bir kaşığa benzemesi gerektiği belirtildiği gibi, yuvarlak ve sapları olması gerekiyor.



Prajapati'nin rekora ulaşmadan önce 10 denemesi vardı.



Mikro eserleriyle iki unvanı daha bulunan sanatçı, diğer eserlerini de gösterecek bir sergi açmayı planlıyor.







