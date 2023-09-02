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Dünyanın en küçük tahta kaşığıyla Guinness rekorunu kırdı
Dünyanın en küçük tahta kaşığıyla Guinness rekorunu kırdı
Hintli mikro sanatçı Shashikant Prajapati, 1.6 mm ölçülerinde dünyanın en küçük tahta kaşığını yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
video
hindistan
guinness
guiness rekorlar kitabı
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Hindistan'ın Bangalore şehrinde yaşayan Prajapati, çalışmalarını yaptığı dükkanında yalnızca 1.6 mm ölçülerinde dünyanın en küçük tahta kaşığını yaparak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.Prajapati, tek bir tahta parçasından bir bıçak ve cerrahi bıçak kullanılarak titizlikle oyulmuş tahta kaşığı eserinin yanı sıra farklı malzemelerden yapılmış diğer eserlerini de gösteriyor. Guinness Dünya Rekorları'na göre Prajapati, 2022'de başka bir Hintli sanatçı Navratan Prajapati Murtikar'ın belirlediği 2 mm'lik önceki rekoru kırdı. Minik tahta kaşığın Guinness Dünya Rekorları'na göre standart bir kaşığa benzemesi gerektiği belirtildiği gibi, yuvarlak ve sapları olması gerekiyor.Prajapati'nin rekora ulaşmadan önce 10 denemesi vardı.Mikro eserleriyle iki unvanı daha bulunan sanatçı, diğer eserlerini de gösterecek bir sergi açmayı planlıyor.
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Dünyanın en küçük tahta kaşığıyla Guinness rekorunu kırdı
Dünyanın en küçük tahta kaşığıyla Guinness rekorunu kırdı
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video, hindistan, guinness, видео, guiness rekorlar kitabı
video, hindistan, guinness, видео, guiness rekorlar kitabı

Dünyanın en küçük tahta kaşığıyla Guinness rekorunu kırdı

11:59 02.09.2023
© Ruptly
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Hintli mikro sanatçı Shashikant Prajapati, 1.6 mm ölçülerinde dünyanın en küçük tahta kaşığını yaparak Guinness Dünya Rekoru kırdı.
Hindistan'ın Bangalore şehrinde yaşayan Prajapati, çalışmalarını yaptığı dükkanında yalnızca 1.6 mm ölçülerinde dünyanın en küçük tahta kaşığını yaparak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

Prajapati, tek bir tahta parçasından bir bıçak ve cerrahi bıçak kullanılarak titizlikle oyulmuş tahta kaşığı eserinin yanı sıra farklı malzemelerden yapılmış diğer eserlerini de gösteriyor.

Guinness Dünya Rekorları'na göre Prajapati, 2022'de başka bir Hintli sanatçı Navratan Prajapati Murtikar'ın belirlediği 2 mm'lik önceki rekoru kırdı.

Minik tahta kaşığın Guinness Dünya Rekorları'na göre standart bir kaşığa benzemesi gerektiği belirtildiği gibi, yuvarlak ve sapları olması gerekiyor.

Prajapati'nin rekora ulaşmadan önce 10 denemesi vardı.

Mikro eserleriyle iki unvanı daha bulunan sanatçı, diğer eserlerini de gösterecek bir sergi açmayı planlıyor.



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