https://sputniknews.com.tr/20240128/disisleri-bakanligi-bazi-ulkelerin-unrwaya---yardimlari-durdurmalarini-endiseyle-karsiliyoruz-1080136265.html
Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, “Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptıkları yardımları... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T21:47+0300
2024-01-28T21:47+0300
2024-01-28T21:47+0300
israil- filistin çatışması
unrwa
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan “Bazı ülkelerin UNRWA’na Filistin mülteciler için yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz” açıklaması geldi.Yapılan yazılı açıklamada, “Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz. UNRWA, milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını son derece zor şartlar altında karşılamaktadır. Gazze’de 7 Ekim’den bu yana UNRWA’nın 150’den fazla çalışanı İsrail tarafından öldürülmüştür. UNRWA’nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulması, öncelikle Filistin halkına zarar verecektir. Bu doğrultuda UNRWA’ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmelerini temenni ediyoruz” denildi.Ne olmuştu?Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD ve Fransa, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231224/unrwa-israilin-saldirilari-altindaki-gazzede-oldurulen-bm-calisani-sayisi-142ye-ulasti-1078890462.html
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unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), dışişleri bakanlığı
unrwa, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, “Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan “Bazı ülkelerin UNRWA’na Filistin mülteciler için yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz” açıklaması geldi.
Yapılan yazılı açıklamada, “Bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yaptıkları yardımları durdurmalarını endişeyle karşılıyoruz. UNRWA, milyonlarca Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını son derece zor şartlar altında karşılamaktadır. Gazze’de 7 Ekim’den bu yana UNRWA’nın 150’den fazla çalışanı İsrail tarafından öldürülmüştür. UNRWA’nın birkaç mensubuna yönelik birtakım iddialar nedeniyle bu kuruluşa yapılan yardımların durdurulması, öncelikle Filistin halkına zarar verecektir. Bu doğrultuda UNRWA’ya yardımları kestiğini açıklayan ülkelerin bu kararlarını gözden geçirmelerini temenni ediyoruz” denildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD ve Fransa, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.