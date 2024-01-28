https://sputniknews.com.tr/20240128/cumhurbaskani-erdogan-santa-maria-italyan-kilisesi-rahibi-bulai-ile-gorustu-1080123021.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Bulai ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Bulai ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T16:00+0300
2024-01-28T16:00+0300
2024-01-28T16:00+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
santa maria kilisesi
kilise
saldırı
silahlı saldırı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi yaptı. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240128/sariyerdeki-kilise-saldirisina-yayin-yasagi-getirildi--1080120739.html
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recep tayyip erdoğan, santa maria kilisesi, kilise, saldırı, silahlı saldırı
recep tayyip erdoğan, santa maria kilisesi, kilise, saldırı, silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Bulai ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi yaptı.
Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.