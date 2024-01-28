https://sputniknews.com.tr/20240128/cumhurbaskani-erdogan-santa-maria-italyan-kilisesi-rahibi-bulai-ile-gorustu-1080123021.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Bulai ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Bulai ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T16:00+0300

2024-01-28T16:00+0300

2024-01-28T16:00+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

santa maria kilisesi

kilise

saldırı

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080123710_0:0:1294:728_1920x0_80_0_0_b85d003dea6378a6ea0d2663a12ce674.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefon görüşmesi yaptı. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240128/sariyerdeki-kilise-saldirisina-yayin-yasagi-getirildi--1080120739.html

türkiye

santa maria kilisesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, santa maria kilisesi, kilise, saldırı, silahlı saldırı