https://sputniknews.com.tr/20240128/bm-tum-ulkeleri-unrwanin-calismalarini-durdurmasini-engellemeye-cagirdi-1080110809.html

BM, tüm ülkeleri UNRWA'nın çalışmalarını durdurmasını engellemeye çağırdı

BM, tüm ülkeleri UNRWA'nın çalışmalarını durdurmasını engellemeye çağırdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkelere BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarının kesintiye... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T09:00+0300

2024-01-28T09:00+0300

2024-01-28T09:00+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

bm genel sekreteri antonio guterres

almanya

hamas

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İddiaların kendisini de dehşete düşürmesine rağmen Gazze'deki iki milyon sivilin günlük yaşamlarını sürdürebilmek için UNRWA'nın kritik yardımlarına muhtaç olduğunun altını çizen Guterres, “Ancak UNRWA'nın mevcut fonları Şubat ayında bu insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayamayacaktır. Endişelerini anlamakla birlikte katkılarını askıya alan hükümetlere en azından UNRWA'nın faaliyetlerinin devamlılığını garanti etmeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.UNRWA personelinin işlediği iddia edilen kabahatlerin ‘sonuçları olması gerektiğine’ vurgu yapan BM Genel Sekreteri, açıklamasını, “Fakat UNRWA için çalışan on binlerce kadın ve erkek cezalandırılmamalıdır. Hizmet ettikleri çaresiz nüfusun korkunç ihtiyaçları karşılanmalıdır” diye sonlandırdı.Daha önce UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısına karıştığından şüphelenilen ajans çalışanlarının işten çıkarıldığını ve suçları kanıtlandığı takdirde yargılanacaklarını duyurmuştu.Almanya, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine, Gazze'deki UNRWA’ya geçici olarak yeni fonların onaylanmayacağını bildirdi.Bununla birlikte Finlandiya, İtalya, Avustralya, Kanada, İngiltere ve ABD, UNRWA’ya yönelik finansal desteğini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.Öte yandan İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ise İsrail’in bazı UNRWA çalışanlarının Hamas’a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen ajansa destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı çalışanlarını işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231224/unrwa-israilin-saldirilari-altindaki-gazzede-oldurulen-bm-calisani-sayisi-142ye-ulasti-1078890462.html

israil

gazze

gazze şeridi

almanya

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), bm genel sekreteri antonio guterres, almanya, hamas