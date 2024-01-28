Bakan Yerlikaya duyurdu: İki katil zanlısı yakalandı

© AA / Elif Öztürk Özgöncü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya © AA / Elif Öztürk Özgöncü

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İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.