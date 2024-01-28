https://sputniknews.com.tr/20240128/bakan-yerlikaya-duyurdu-iki-katil-zanlisi-yakalandi-1080137899.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: İki katil zanlısı yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: İki katil zanlısı yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T22:52+0300
2024-01-28T22:52+0300
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son dakika, santa maria kilisesi
son dakika, santa maria kilisesi
Bakan Yerlikaya duyurdu: İki katil zanlısı yakalandı
22:52 28.01.2024 (güncellendi: 23:00 28.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.