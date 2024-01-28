Bakan Yerlikaya duyurdu: İki katil zanlısı yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
07:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:32
7 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
08:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
08:12
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
08:48
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, uçak düşürme vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal etti
09:13
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
10:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
10:27
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
11:24
1 dk
MÜZİĞİN DÂHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
11:35
4 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
11:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna’nın başkenti değişebilir
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
12:24
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
12:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
16:08
2 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
16:19
2 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
16:27
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Putin'in Özel Temsilcisi: Rus, Türk, Suriye ve İran istihbaratları temas halinde
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü: Düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgimiz medyada çıkan haberlerle sınırlı
18:07
1 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
19:07
3 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
20:14
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: Washington, Kiev'e ayrılan paranın nerede kullanıldığını bilmiyor
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Il-76 uçağına saldırısı: Rusya’nın Türkiye’den beklentisi neler?
20:41
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
21:20
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
22:29
4 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
09:10
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
7 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
10:11
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
10:26
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Usta piyanist şarkılarıyla ölümsüz oldu
10:39
12 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
10:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
11:09
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
11:20
1 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
11:29
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
11:37
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, uçak düşürme vakasının ardından yurt içi gezilerini iptal etti
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
12:44
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna’nın başkenti değişebilir
12:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD, uçak düşürme olayında Amerikan silahlarının olası kullanımına ilişkin iddiaları araştırıyor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:48
1 dk
SESLİ HABER
BM Sözcüsü: Düşen İl-76 uçağıyla ilgili bilgimiz medyada çıkan haberlerle sınırlı
18:54
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li Senatör: Washington, Kiev'e ayrılan paranın nerede kullanıldığını bilmiyor
19:11
1 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:52
1 dk
SESLİ HABER
Time dergisi: Batı, Zelenskiy'ye ‘sürgünde hükümet’ kurmasını önerdi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
20:09
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Il-76 uçağına saldırısı: Rusya’nın Türkiye’den beklentisi neler?
20:17
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Özel Temsilcisi: Rus, Türk, Suriye ve İran istihbaratları temas halinde
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
20:45
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240128/bakan-yerlikaya-duyurdu-iki-katil-zanlisi-yakalandi-1080137899.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: İki katil zanlısı yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: İki katil zanlısı yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T22:52+0300
2024-01-28T23:00+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080137967_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_09406ebe0826e977331dd46534a56226.jpg
türkiye
santa maria kilisesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1c/1080137967_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_de9089964b56fad66729c17f0f9aeae9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
son dakika, santa maria kilisesi
son dakika, santa maria kilisesi

Bakan Yerlikaya duyurdu: İki katil zanlısı yakalandı

22:52 28.01.2024 (güncellendi: 23:00 28.01.2024)
© AA / Elif Öztürk Özgöncüİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
© AA / Elif Öztürk Özgöncü
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала