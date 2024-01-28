https://sputniknews.com.tr/20240128/santa-maria-kilisesi-saldirisiyla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi--1080135699.html
Sarıyer'deki kiliseye silahlı saldırıda bir gözaltı
Sarıyer'deki kiliseye silahlı saldırıda bir gözaltı
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T20:44+0300
2024-01-28T20:44+0300
2024-01-28T20:55+0300
türkiye
son dakika
santa maria kilisesi
silahlı saldırı
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Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240128/bakan-yerlikaya-santa-maria-kilisesinde-konustu-olayin-acikliga-kavusmasi-icin-calismalar-suruyor-1080125935.html
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son dakika, santa maria kilisesi, silahlı saldırı
son dakika, santa maria kilisesi, silahlı saldırı
Sarıyer'deki kiliseye silahlı saldırıda bir gözaltı
20:44 28.01.2024 (güncellendi: 20:55 28.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.