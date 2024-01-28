https://sputniknews.com.tr/20240128/santa-maria-kilisesi-saldirisiyla-ilgili-bir-kisi-gozaltina-alindi--1080135699.html

Sarıyer'deki kiliseye silahlı saldırıda bir gözaltı

Sarıyer'deki kiliseye silahlı saldırıda bir gözaltı

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

son dakika

santa maria kilisesi

silahlı saldırı

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Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240128/bakan-yerlikaya-santa-maria-kilisesinde-konustu-olayin-acikliga-kavusmasi-icin-calismalar-suruyor-1080125935.html

türkiye

santa maria kilisesi

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son dakika, santa maria kilisesi, silahlı saldırı